「漢光42號演習」實兵演練第三作戰區近日在基隆地區執行要港防護演練，雲豹8輪甲車等兵力展現部隊快速反應與臨機應變能力，確保港口安全。北部地區今天展開城鎮韌性演習，就近進入防空疏散避難設施避難，以符合戰時各項狀況。一輛停在西岸碼頭麗星郵輪領航星號，國內外旅客可以看到戰車，難得見證演習的過程。

「漢光42號演習」實兵演練第三作戰區，連續多日在基隆地區執行要港防護演練，模擬北部地區重要港口基隆港遭敵軍企圖入侵，奪取港埠重要設施，派遣雲豹8輪甲車等兵力前往應處，展現部隊快速反應與臨機應變能力，確保港口安全。

北部地區今天下午展開城鎮韌性演習，市長謝國樑及指導官交通部參事楊永盛在防空演習警報發放前，即在警察局民防管制中心聽取簡報後，前往二信公車循環站視導，下午2時30分防空警報發放後，視導民眾避難疏散情形。

人、車均有秩序的接受警察及民防人員引導，進入防空避難室避難；台鐵及基隆港務分公司各班次列車及船舶雖正常行駛，但下車、船旅客仍依執勤人員引導，進行疏散避難，高速公路則依「准下不准上」原則，在基隆市各交流道實施管制。

謝國樑說，今天演習重點主要是警報傳遞與發放、人員疏散避難疏散等演練，測試基隆市警報系統及警民力應付緊急狀況處置能力，並配合漢光42號演習，驗證民防各項作為，以實際的作戰，真實減少傷亡與災害發生。

一輛停在西岸碼頭麗星郵輪「領航星號」，國內外旅客在船邊就可以看到戰車，難得見證演習的過程。

基隆港郵輪與雲豹八輪甲戰車，國內外旅客見證漢光、城鎮韌性演習。記者游明煌／攝影