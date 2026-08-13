宜蘭藝術自造祭《書的博物館》展出大型創作 工作坊免費報名體驗

目前正在宜蘭中興文創園區舉辦2026藝術自造祭《書的博物館》，除了展示國內外藝術家的20件大型創作，同時也推出主題式藝術工作坊體驗，從毛筆書寫、纖維印染、文學賞析、島嶼記憶到傳統造紙，邀大家透過雙手、身體與感官感受一本書如何被創造、閱讀與記憶，不僅翻開書頁，而是走進書裡。

2026藝術自造祭《書的博物館》7月9日至9月6日在中興文化創意園區展出，來自台灣、日本、義大利、英國及法國等國藝術家，融合文學、書法、纖維、竹構、光影、聲音及互動科技等媒介進行公共藝術創作。

20件作品分為4大媒材，包括書本與纖維藝術、公共藝術與竹構裝置、光影與互動科技、文學與聲音地景等，其中《菅芒花》地景是這次展覽最大亮點，國寶級文學家黃春明老師的經典詩作轉化，首度以大型地景書寫形式融入園區戶外空間，讓文學走出傳統書頁，成為可以行走、觀賞的藝術場域。

另外，《時與石》地景裝置、《圓與方》大型地景裝置是知名造景藝術家李蕢至創作，依據園區文史場域、歷史建物及自然環境為靈感進行現地創作；《印染之屋》是透過植物纖維、染料、布料與木頭的大型裝置；《浮空墨跡》書法利用光影半透明媒材，將傳統的書法線條立體化，飄浮於展場，顛覆紙張的平面視覺。

主辦單位安排5個主題、10場體驗，讓閱讀不只發生在文字之間，日前已完成兩個主題，另有8月15日文學空間翻閱－黃春明〈菅芒花〉詩篇賞析，8月29日縫合群島－從記憶碎片編織風景分享會，9月5日回到書的起點－傳統手工造紙體驗。

每個主題2場次，下午2時30分至3時30分，3時45分至4時45分，活動免費，請事先上網報名。活動資訊如有異動，請以宜蘭中興文化創意園區臉書粉絲專頁公告為準。

主題式的藝術工作坊體驗，從毛筆書寫、纖維印染、文學賞析、島嶼記憶到傳統造紙，邀大家透過雙手、身體與感官感受一本書如何被創造、閱讀與記憶。圖／縣府提供

8月15日下舉的文學空間翻閱－黃春明〈菅芒花〉詩篇賞析，推出免費藝術工作坊體驗。

2026藝術自造祭《書的博物館》，戶外大型創作藝術。圖／縣府提供