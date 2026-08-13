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影／基隆中元祭傳承172年老大公廟今開鬼門 遇演習民眾就地避難

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」。圖／基隆市政府提供
擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」。圖／基隆市政府提供

今天農曆七月初一，象徵民間俗稱「鬼月」正式開始，擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」（俗稱開鬼門），為一連串為期1個月的豎燈篙、迎斗燈、放水燈系列祭儀揭開序幕。由於剛好和北部城鎮韌性演習撞期，儀式提早進行，開鬼門未受影響，民眾就近在辦公室避難，僅祭拜暫停半小時。

今年中元祭由開龕門揭開序幕，象徵中元普度時節正式開始，在基隆市副市長邱佩琳、今年輪值主普劉唐杜姓宗親會主委劉柏宏、理事長劉俊嶺、執行長劉韋巡、總幹事劉鐙疄、副總幹事杜烽睿等代表祭儀見證，立委林沛祥也到場參與。

邱佩琳表示，鷄籠中元祭是全台重要中元普度活動之一，從8月12日開燈夜起，接續的開龕門、豎燈篙、開燈放彩、迎斗燈、放水燈等系列傳統祭儀，是地方生活、文化與信仰的深厚底蘊，具有重要意義。

議長童子瑋說，老大公廟在基隆歷史中有著非常特殊的意義，鷄籠中元祭也從地方祭祀，逐漸成為基隆最具代表性的文化傳統之一。基隆是一座海港城市，長久以來有來自不同地方、不同族群的人在這裡落地生根，每到農曆七月，大家不分你我，從起燈腳、開龕門開始，共同供養老大公與好兄弟、感念先民開闢城市的辛勞，也珍惜今日得來不易的平安與共好。

文化觀光局長江亭玫指出，文觀局準備精采彩活動與大家一起度過今年的中元祭，在保留傳統的同時，串聯藝文、裝置藝術、品牌快閃等豐富內容，展現基隆獨有的歷史風貌與文化底蘊。

開龕門儀式是中元祭系列重要傳統科儀之一，共同準備供果、祭品、牲肴，在虔誠祭祀後，今年的代表主普劉唐杜姓宗親會打開錦盒，用盒內鑰匙打開龕門，並於登記簿上記錄代表人姓名、開龕門的時辰，開啟後象徵老大公及好兄弟等亡魂重返陽間享受供養，同時也象徵中元普度時節正式開始。

系列活動有基隆美術館前草皮展出藝術家李奇鴻的裝置藝術作品「潮 Trace」及中元祭主題快閃站等，詳情可查詢基隆市文化觀光局的官方網站（https://www.klccab.gov.tw/）及粉絲專頁。

擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟副市長邱佩琳（右二）、議長童子瑋（左二）、立委林沛祥（左一）等人「開龕門」（俗稱開鬼門）。記者游明煌／攝影
擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟副市長邱佩琳（右二）、議長童子瑋（左二）、立委林沛祥（左一）等人「開龕門」（俗稱開鬼門）。記者游明煌／攝影

擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」。圖／議長童子瑋辦公室提供
擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」。圖／議長童子瑋辦公室提供

擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」。圖／基隆市政府提供
擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」。圖／基隆市政府提供

擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」。圖／基隆市政府提供
擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天下午2時在開基老大公廟「開龕門」。圖／基隆市政府提供

中元祭 基隆 城鎮韌性演習

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