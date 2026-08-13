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五迷集合! 五月天「MAYDAYLAND」登陸花蓮三大裝置藝術帶旺觀光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
五月天「MAYDAYLAND」環島大聯展登陸花蓮，今天起在日出大道C段等3個地點展出主題裝置藝術。記者王燕華／攝影
五月天「MAYDAYLAND」環島大聯展登陸花蓮，今天起在日出大道C段等3個地點展出主題裝置藝術。記者王燕華／攝影

花蓮403震後觀光低迷，五月天去年初舉辦公益演唱會掀起熱潮，「 MAX MAYDAYLAND 」環島大聯展今天起再度來到花蓮，在花蓮火車站、日出大道及壽豐鄉鯉魚潭風景區展出3大主題裝置藝術，地方盼能再次吸引粉絲，振奮在地觀光。

「MAX MAYDAYLAND」首登東海岸，3大主題是「奇幻漂流五球」、「好想你五公仔」、「軋車五車隊」。「奇幻漂流五球」在鯉魚潭南側濕地，搭配幽靜的潭景，成為拍照好地點。日出大道C段則有賽車造型的「五車隊」來軋車，花蓮火車站一樓鯨奇廣場有巨型「好想你五公仔」列隊迎賓，不少旅客一下車就忙著打卡拍照。

觀光處長余明勲說，五月天去年在花蓮舉辦「Just Love It！一路向東」公益演唱會，帶來超高人氣，也因這段合作，花蓮有幸成為這次團隊巡迴的展出城市之一。五月天3大主題裝置藝術將在縣內3處極具代表性的景點，展出到10月11日。

觀光處正在鯉魚潭舉辦「2026花蓮FUN暑假」，今年首度聯名日本人氣動漫「航海王」，同時迎來「MAYDAYLAND」，形成「雙IP會」，余明勲說，「MAX MAYDAYLAND」花蓮站三大主題裝置藝術，同樣都有「航海王」角色或大型裝置，歡迎粉絲來打卡。

花蓮縣近年來觀光低迷，今年暑假住房率也不理想，縣旅館商業公會理事長張琄菡樂見「五月天」環島大聯展來到花蓮，也期待五月天能再到花蓮。余明勲說，目前還沒有與「五月天」接觸是否能再來開唱，會持續努力。

五月天 觀光 花蓮

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