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少子化逆勢！台東7月粗出生率6.06‰ 全台最高

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
少子化衝擊持續，全台出生人口普遍下降，台東縣7月粗出生率逆勢表現亮眼，拿下全台各縣市最高。圖／台東縣政府提供
少子化衝擊持續，全台出生人口普遍下降，台東縣7月粗出生率逆勢表現亮眼，拿下全台各縣市最高。圖／台東縣政府提供

少子化持續衝擊全台，台東出生率卻逆勢衝出好成績！根據內政部戶政司公布的最新人口統計，台東縣7月粗出生率達千分之6.06，高於全國平均的千分之4.01，更拿下全台各縣市最高，成為少子化大環境下少數表現相對亮眼的縣市。

縣長饒慶鈴表示，少子化是人口結構面臨的重大挑戰，縣府除了提高生育補助，也從孕期、生產一路到孩子成長階段提供支持，希望讓家庭不用獨自承擔育兒壓力，打造更適合家庭生活的環境。

其中，台東從113年起提高生育補助，第1胎4萬元、第2胎4萬5000元，第3胎以上5萬元；另外推出育兒指導到宅服務，安排專業人員到家協助新手父母，從產前準備、新生兒照護、母乳哺育到產後身心調適，都能獲得實際協助。

托育也是縣府近年主打的政策之一。目前台東有5處公共托嬰中心及6處私立托嬰中心，並提供未滿2歲幼兒育兒津貼及托育補助。今年還規劃新增4處公共托嬰中心，持續擴大公共托育服務，希望讓年輕父母在工作與育兒之間多一個選擇。

除了補助與托育，縣府也從母嬰及兒童醫療照護著手，包括孕前健康檢查、新生兒罕見疾病篩檢、疫苗、弱勢家庭月子餐、臨時托育，以及幼兒專責醫師等措施，盡量把育兒過程中可能遇到的問題納入支持範圍。

縣府近年也陸續辦理育兒講座，從新生兒照護、嬰兒按摩、洗澡實作，到遊戲設計及兩性平權，讓準爸媽及新手家長可以直接取得育兒資訊，不必完全靠自己摸索。

不過，人口專家及戶政單位也提醒，單月出生率衝高並不代表少子化趨勢已經逆轉。粗出生率除了受到出生人數影響，也與各地人口結構有關，因此仍須觀察更長時間的人口變化，才能看出台東實際的生育趨勢。

縣府民政處表示，台東7月粗出生率居全台最高，顯示當月生育表現相對突出，但面對少子化及人口老化的長期挑戰，仍不能鬆懈。未來將持續從生育、托育、醫療及育兒等面向提供支持，希望讓台東成為「願生、敢生、樂養」的地方。

少子化 出生率 台東

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