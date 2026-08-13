候補超過200人! 慈濟大學銀髮健身班超夯成果展秀運動科技體驗

花蓮老年人口占比逾2成已是超高齡社會，慈濟大學打造銀髮俱樂部助長者養身也養心，因為太搶手，學員連開刀都捨不得退出，就怕再也沒機會回班上課。校方一連兩天舉辦成果展，藉由科技智能檢測和認知遊戲體驗等，推廣長者運動觀念。

慈大青盈健身俱樂部於2021年底成立，是縣內第一所為65歲以上打造的健身俱樂部，最初僅一班13位學生，目前10班共150人，班班額滿，超過200人候補。上課3年的70歲李姓學員說，現在出國每天可走2萬步，班上同學就算開刀也照常繳學費，就怕退出後再也擠不進來。

慈濟大學今、明兩天在介仁校區體育館舉辦成果展，校長劉怡均致詞時指出，運動好處非常多，透過心率、體脂肪、血糖等大數據分析，讓長輩知道做運動的效果。

主祕温蕙甄教授說，現場共分成三大區塊，科技智能檢測區包含跌倒風險的評估，原理是以肌肉量及身體重心移動做偵測，若檢測是中度以上風險，會再加測動態平衡等。

AI姿態辨識系統區由AI與大數據研究中心籌備處主任王澤毅及資工系副教授李盛安團隊開發，共設10站，針對大肌肉群與日常生活常見動作，如深蹲、划船等，藉由AI辨識協助使用者修正姿勢。

二樓認知遊戲與智慧心率體驗區利用趣味遊戲，挑戰神經肌肉系統及認知整合訓練，也加入環保議題，可測試長輩動作反應能力 。温蕙甄說，成果展廣邀民眾、社區檢測，了解自身狀況，盼成為推廣銀髮健身的示範據點。

花蓮縣衛生局長朱家祥今天到場體驗，他說，去年與慈大合作開辦訓練營，讓縣內健身房教練進修銀髮健身相關課程，考照通過還要實習，培訓教練具備為長輩上課的能力。

70歲志工長黃瓊璧動過兩次髖骨置換手術，擔心「花蓮地震這麼多，來不及跑怎麼辦？」4年前加入青盈，堅持運動讓她體重減輕、氣色變好，也能邁開大步跑；第二期學員林源和神經失調醫師建議多運動，加入青盈後不再痛風，已74歲的他2年前還從學員「升格」考上國民體適能教練，成為學弟妹楷模。

慈濟大學辦AI智慧科技運動體驗成果展，資工系開發的辨識系統，協助使用者即時修正姿勢。記者王燕華／攝影

慈濟大學辦AI智慧科技運動體驗成果展，衛生局長朱家祥（左）也來體驗。記者王燕華／攝影