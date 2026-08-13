好消息 開學不停班！宜蘭學生專車9月維持現狀 10月新客運加入增援

宜蘭市區客運經營困難，加上司機不夠，日前傳出部分學生專車路線可能於9月開學後停駛，影響偏鄉學子上下學，讓家長擔心。經過宜蘭縣政府交通處協商，9月底前維持現有路線，不調整縮減；10月起會有新成立的宜展客運加入營運，首都客運與葛瑪蘭客運也幫忙接手部分路線，學生搭車不受影響。

最新協商結果是，10月起新的宜展客運將加入市區公車營運，新闢4條新路線，進行路線整併與班次調整優化，此外首都客運協助支援1條路線、葛瑪蘭客運支援3條路線行駛，其餘5條路線仍由國光行駛，各業者允諾協助解決司機不足的問題。

據了解，學生專車路線由國光客運經營，目前共有13條路線，由於市區客運的司機員流動頻繁，人力不足，國光面臨不得不重新檢討並縮減部分路線，市區的路線尚可滿足，比較不受影響，但是位於最北與最南的頭城、蘇澳等偏遠地區學生，因路線調整恐面臨開學後無車可搭的窘境。

縣政府交通處積極協商解決，處長黃志良指出，經與客運業者討論後分兩階段，9月1日至30日維持現行路線，沒有縮減問題；10月起除了有新的宜展客運加入市區公車營運，首都客運與葛瑪蘭客運都接手支援部分路線。

交通處指出，宜展客運新增的4條路線中，有2條行駛南方澳至宜蘭高中，另有頭城至宜蘭轉運站、南方澳至宜蘭轉運站，會經過周邊的高中職校等站點，學生上下學搭車不受影響，日後再視情況滾動式調整。

縣政府與客運業者討論後分兩階段，9月1日至30日維持現行路線，沒有縮減問題；10月起除了有新的宜展客運加入市區公車營運，首都客運與葛瑪蘭客運接手支援部分路線。圖／縣府提供