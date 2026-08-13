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壯圍鄉農會前理事長林听洲病逝享壽74歲 周六員山福園公祭

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
當過四屆壯圍鄉農會理事長的林听洲日前因病辭世，精彩人生謝幕，告別式訂8月15日上午10點半在員山福園舉行。圖／民眾提供
當過四屆壯圍鄉農會理事長的林听洲日前因病辭世，精彩人生謝幕，告別式訂8月15日上午10點半在員山福園舉行。圖／民眾提供

宜蘭壯圍鄉農會理事長、鄉民代表林听洲從政30餘年，為人海派，熱心地方事務，日前不幸因病辭世，享壽74歲。消息傳出讓地方人士、鄰居親友感到不捨，近日紛紛前往喪宅上香致祭，家屬訂8月15日周六上午10點半，在員山福園804廳舉辦公祭，送別最後一程。

林听洲先生上月22日因腦部疾病，與世長辭，地方上失去一位優秀的民意代表。他於民國42年出生壯圍鄉美城村，擁有農家子弟樸實打拚的本質，退伍後從事鋁窗生意，創立宜蘭縣鋁窗工會並擔任多屆理事長，事業有成後投身公職，參選壯圍鄉民代表並以最高票當選，從此走上從政之路，擔任過8屆壯圍鄉民代表，其中4屆是代表會副主席。

他擔任鄉民代表表現出色，受到敬重推崇，之後擴大服務層面參選壯圍鄉農會理事長並連任四屆，任內改建壯圍鄉農會辦公大樓、打響「哈密瓜的故鄉」名號，帶動農民收益，把農會經營有聲有色，目前農會的存放款是壯圍鄉農會有史以來最高水平。

林听洲雖然講話嗓門大、外表粗獷，卻有著一顆細膩的心。壯圍沿海低窪地區，颱風遇雨常淹，他會一一主動打電話關心農會會員代表，聽到有人家裡淹水，二話不說，馬上涉水過去協助，讓會員代表「足感心」，而且忙完一天工作，回到家夜深人靜時，幾乎每天都寫日記。

他是一位重義氣、信守承諾的人，政壇上結交無數好友，即便昔日政治宿敵也佩服其為人。壯圍鄉長沈清山表示，林听洲操盤的選舉對象幾乎都能高票當選，自己選舉也從未失敗，爭取選票的名言是「3個...留1個給我，這是一定要的」，聽起來很合理。

沈清山與林听洲有著兄弟般的深厚交情，沈鄉長在告別式當天做生平介紹，親揭這位外號「澎風洲」的有趣小故事，例如曾經用一檔開貨車，把工地貨車開到引擎冒煙；從來沒做過鋁窗，學了3天就開業，把鎖扣裝反了，說是最新型的。

林听洲愛妻愛子，年輕時為了追求擔任護士的老婆，每星期兩天騎野狼走濱海公路到基隆、老婆上班的醫療院所打針，醫生覺得奇怪問他「你怎麼常來？」他操盤買股票，買到股票漲停，贏得「美城林」封號…，15日上午10點半將與大家分享有笑有淚的精彩人生。

壯圍鄉農會前理事長林听洲（右二）在其任內努力行銷農特產，打響「哈密瓜的故鄉」名號，帶動農民收益。聯合報系資料照
壯圍鄉農會前理事長林听洲（右二）在其任內努力行銷農特產，打響「哈密瓜的故鄉」名號，帶動農民收益。聯合報系資料照

愛妻愛子的壯圍鄉農會前理事長林听洲日前因病辭世，享壽74歲，家屬訂8月15日上午10點半在員山福園舉辦公祭。圖／民眾提供
愛妻愛子的壯圍鄉農會前理事長林听洲日前因病辭世，享壽74歲，家屬訂8月15日上午10點半在員山福園舉辦公祭。圖／民眾提供

農會 理事長 宜蘭

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