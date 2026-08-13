憂滿潮再淹再到愛六路 謝國樑：防水閘門、抽水機組隨時戰備

基隆廟口愛六路夜市連續多日因大潮海水水倒灌淹水，市長謝國樑昨晚再到愛六路視察防汛整備與防潮應變作為。謝國樑說，防汛整備要做到最周全，已指示工務處所有防潮閘門、抽水機組與防災資材必須隨時保持最佳戰備狀態。

謝國樑說，基隆逢年度天文潮汐高點及低壓帶過境，逆壓使海平面上升，易面臨海水倒灌的挑戰，昨晚再到現場就是要確保工務處及仁愛區公所的整備工作是否都已到位。

工務處長簡翊哲表示，依市長指示以機動應變與智慧防汛雙管齊下為原則，全面啟動各項防汛強化作為，抽水站與機組整備試運轉，已完成全市各固定式抽水站設施、自動起閉閘門及機電設備之全面檢測與保養，確保暴雨或大潮期間能即時起抽排放。

簡翊哲說，另在於易積淹水低窪熱點預先布設移動式抽水機，隨時投入抽排作業。雨水下水道與側溝清淤，加強市區主要幹線雨水下水道及易淹水路段側溝清淤作業，保持排水通路順暢，避免因雜物堵塞影響排水效能。防潮閘門操作與即時監控：密切監測基隆港區及潮位變化，落實防潮閘門之啟閉作業標準流程（SOP），有效阻絕潮水倒灌入市區排水系統。合約廠商已建立 24 小時值班與機動搶修機制，確保突發狀況發生時能以最快速度前往處置。

謝國樑離場前再次向店家提醒，除了市府團隊全力整備外，位於低窪地區及沿海一帶的商家與住戶，在潮位較高期間應提高警覺，注意市府發布之即時氣象與潮汐預警訊息；如有需求可向各區公所申請借用沙包或安裝防水閘門。

持續滿潮預測再到愛六路，謝國樑：防水閘門、抽水機組隨時戰備防淹水。圖／基隆市政府提供

持續滿潮預測再到愛六路，謝國樑：防水閘門、抽水機組隨時戰備防淹水。圖／基隆市政府提供