影／基隆老大公廟下午開鬼門 3千普度公燈凌晨開燈夜引領好兄弟

今天農曆七月初一，象徵民間俗稱「鬼月」正式開始，擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點亮3千盞普度公燈照亮夜空，引領陰間好兄弟通往陽間，下午2時「開龕門」（俗稱開鬼門），為一連串為期1個月的豎燈篙、迎斗燈、放水燈系列祭儀揭開序幕。

台灣第一號無形文化資產「鷄籠中元祭」昨晚11時由基隆市副市長邱佩琳率市府多位局處首長、立委林沛祥、議長童子瑋及多位市議員參與，展開各項傳統祭儀，今天凌晨零時點亮老大公廟外3千盞普度公燈。

邱佩琳說，感謝各姓宗親會長年用心守護與傳承鷄籠中元祭這項珍貴文化，在滿滿普渡燈海映照下傳承百年來的傳統，鷄籠中元祭不僅是基隆最具代表性的民俗活動，更是國家重要無形文化資產，所蘊含的慈悲、敬天與虔誠信仰，展現基隆深厚的人文底蘊與城市精神。

開燈夜對基隆人而言具有特殊意義，透過點亮普度公燈，祈求風調雨順、市政順利。中元祭傳承至今已有172年歷史，每年從開燈、迎斗燈、放水燈頭至中元普渡等重要儀式，不僅吸引全台民眾與遊客參與，也成為認識基隆歷史文化的窗口。

北部城鎮韌性演習今天下午2時30分到3時舉行，將採人車管制，與老大公廟開龕門儀式撞期，經協調，儀式提前到1時20分舉行，下午2時仍準時完成「開龕門」，結束後民眾可就地避難，演習結束後再離開。

擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點亮3千盞普度公燈照亮夜空。圖／基隆市政府提供

擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點亮3千盞普度公燈照亮夜空。圖／基隆市政府提供

擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點亮3千盞普度公燈照亮夜空。圖／基隆市政府提供

擁有172年歷史的國家重要民俗「鷄籠中元祭」今天零時在開基老大公廟「開燈夜」，點亮3千盞普度公燈照亮夜空。圖／基隆市政府提供

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