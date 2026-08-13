國慶焰火再選卑南溪口施放 環團要中央重新評估

今年國慶焰火再度選在卑南溪出海口國家級重要濕地一帶施放，因卑南溪口是重要野鳥棲息環境，環保及保育人士擔心高強度噪音、強光及大量人流可能干擾鳥類棲息，呼籲中央重新評估。

縣府表示，今年國慶焰火已調整觀賞區至國際地標，並縮短施放時間，降低環境影響。內政部國家公園署昨天也舉行環境影響評估會議，研議降低對生態的干擾。

熊良心生態執行長林耿弘指出，國慶焰火二○一七年在卑南溪口舉辦時已有生態疑慮，九年後又選在同一地點，更應依累積的生態監測資料重新檢視，不能僅以焰火施放後，隔年仍記錄到相同鳥種來認定影響有限。「鳥類隔年仍存在，只證明物種沒消失，不能證明當時沒有受影響」。

他以池上大坡池連續三年的公民科學調查為例，二○二四年最高測得約一一○分貝，去年最高約一一五分貝；調查也發現，前年活動前後鷺科紀錄約下降百分之十五、花嘴鴨約下降百分之卅，去年鷺科約下降百分之六點七，花嘴鴨約下降百分之五十。但今年池上鄉公所改以水舞取代焰火，活動期間最高音量約七十六分貝，鷺科活動前後約下降百分之五點二。連續調查呈現的風險訊號，足以證明高強度瞬間噪音值得納入活動規畫。

林耿弘指出，焰火可以換地方施放，但濕地搬不走，呼籲國家級慶典選定重要濕地，更應採取高標準的科學證據與預防原則。