肺炎鏈球菌公費疫苗 花蓮估有3萬民眾可接種

花蓮縣今年已出現八例侵襲性肺炎鏈球菌感染症個案，患者以六十五歲以上長者居多，縣府配合中央實施成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，新增二十價及二十一價疫苗，符合資格民眾只需接種一劑即可獲得完整保護力，衛生局統計花蓮仍有超過三萬名符合資格民眾尚未接種，呼籲尚未接種者盡速施打。

花蓮縣衛生局指出，肺炎鏈球菌容易感染嬰幼兒及高齡者，嚴重時可能引發肺炎、敗血症及腦膜炎等侵襲性疾病，甚至危及生命安全。

衛生局長朱家祥表示，目前公費接種對象包括六十五歲以上長者、五十五至六十四歲原住民，以及十九至六十四歲具高風險疾病者，目前統計花蓮仍有超過三萬名符合資格民眾尚未接種，而肺炎鏈球菌疫苗若自費施打，每劑約需四千五百至五千五百元，符合資格者可免費接種。

另外，花蓮上周新增二例新冠肺炎併發重症病例，兩名患者皆未接種新冠疫苗，衛生局表示，即日起至九月二十八日止，新冠疫苗同步擴大提供滿六個月以上民眾接種，只要去年十月一日後尚未施打本年度新冠疫苗者皆可接種，尤其高齡長者、幼兒、慢性病患者、孕婦及家中有幼童者，更應優先完成疫苗接種。

衛生局指出，目前花蓮縣十三鄉鎮市衛生所及疫苗合約醫療院所均提供肺炎鏈球菌及新冠疫苗接種服務。