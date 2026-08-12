花蓮今年已8例侵襲性感染 3萬人肺炎鏈球菌疫苗可免費打

花蓮縣今年已出現8例侵襲性肺炎鏈球菌感染症個案，患者以65歲以上長者居多，縣府配合中央實施成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，新增20價及21價疫苗，符合資格民眾只需接種1劑即可獲得完整保護力，衛生局呼籲尚未接種者盡速施打，降低感染與重症風險。

花蓮縣衛生局指出，肺炎鏈球菌容易感染嬰幼兒及高齡者，嚴重時可能引發肺炎、敗血症及腦膜炎等侵襲性疾病，甚至危及生命安全。新制上路後，符合資格者可選擇接種20價（PCV20）或21價（PCV21）疫苗，免去過去分階段施打的不便，1劑即可完成防護。

衛生局長朱家祥表示，目前公費接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲具高風險疾病者，目前統計花蓮仍有超過3萬名符合資格民眾尚未接種，而肺炎鏈球菌疫苗若自費施打，每劑約需4500至5500元，符合資格者可免費接種，不僅守護健康，也能減輕醫療支出負擔。

另外，花蓮上周新增2例新冠肺炎併發重症病例，兩名患者皆未接種新冠疫苗，衛生局表示，即日起至9月28日止，新冠疫苗同步擴大提供滿6個月以上民眾接種，只要去年10月1日後尚未施打本年度新冠疫苗者皆可接種，尤其高齡長者、幼兒、慢性病患者、孕婦及家中有幼童者，更應優先完成疫苗接種。

衛生局指出，目前花蓮縣13鄉鎮市衛生所及疫苗合約醫療院所均提供肺炎鏈球菌及新冠疫苗接種服務，提醒民眾落實個人衛生習慣，若出現發燒、咳嗽、胸悶、胸痛或呼吸困難等症狀，應盡快就醫檢查，以降低重症及併發症風險。