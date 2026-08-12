聖文森及格瑞那丁總理參訪基隆港 深化台聖海洋港務交流

聖文森及格瑞那丁傅萊德總理（Dr. the Hon. Godwin Friday）伉儷訪團12日上午參訪基隆港，由臺灣港務公司基隆港務分公司總經理蘇建榮代表接待。訪團於基港大樓聽取基隆港營運及郵輪業務簡報，並就港口經營管理、郵輪發展及旅客服務等議題交換意見，隨後實地參訪東岸旅客中心，了解基隆港旅客通關及旅運設施。

蘇建榮表示，臺灣與聖文森及格瑞那丁建交45年，雙方長期維持深厚友誼，同為海洋國家，在港口營運及海運發展等面向具有許多交流機會。基隆港為北臺灣重要國際商港，也是臺灣重要的國際郵輪港口，近年持續推動旅運設施優化及港口現代化，透過此次交流分享港務經營經驗，增進雙方對港口管理及郵輪發展的了解。

傅萊德表示，臺灣與聖文森及格瑞那丁長期合作密切，臺灣過去亦協助該國推動重要港口及基礎建設。此次參訪基隆港，希望了解臺灣港口成功的營運經驗，作為聖國金石城港未來營運發展的參考，並感謝港務公司安排此次交流與參訪。

本次交流中，訪團對基隆港的港口營運模式、郵輪業務及旅客服務等面向展現高度興趣。基隆港郵輪業務近年持續成長，2025年郵輪旅客人次達99萬3,020人次，2026年有機會突破100萬人次，展現國際郵輪市場持續復甦的發展動能。

隨後，訪團實地走訪東岸旅客中心及蝶客花園，了解郵輪旅客通關動線及旅運服務設施。基隆港務分公司表示，未來將持續透過國際港埠交流，分享臺灣港口經營及旅客服務經驗，深化與友好國家在海運及港務領域的交流，拓展國際港埠合作網絡。