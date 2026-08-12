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基隆今辦祈福淨爐儀式 累計逾2千公噸紙錢運到焚化爐燃燒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，副市長邱佩琳主祭，邀請道長為紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備進行潔淨祈福儀式。圖／基市府提供
基隆市政府今天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，副市長邱佩琳主祭，邀請道長為紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備進行潔淨祈福儀式。圖／基市府提供

基隆市不少團體將中元普度的紙錢，交由環保局集中處理。市府今在天外天焚化廠，舉辦紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備祈福淨爐儀式。副市長邱佩琳說，紙錢集中在有空氣汙染防制設備的焚化爐處理，讓民眾在誠心祭祀同時，也能守護環境。

環保局表示，「鷄籠中元祭」是基隆每年農曆7月最具代表性的民俗祭典，許多機關社區、公司行號，也會舉辦中元普度，並且有越來越多的單位將紙錢集中交由環保局焚燒。

基隆市政府為表達對傳統民俗文化的尊重，今天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，邀請基隆市道教會資深道長李騰龍主持淨壇科儀，為紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備進行潔淨祈福儀式，祈求風調雨順、國泰民安，也祈願四方好兄弟庇佑地方平安。

邱佩琳說，焚燒紙錢會產生懸浮微粒、異味及落塵等汙染物，影響空氣品質及民眾健康。為兼顧傳統信仰與環境保護，市府持續提供紙錢集中焚燒服務，收運紙錢送到天外天焚化廠處理，有效降低區域性空氣汙染，提升空氣品質。

環保局長馬仲豪表示，基隆市紙錢集中焚燒已實施20年，累計收運紙錢突破2000公噸。除了持續推動紙錢集中焚燒，環保局也配合環境部「環保友善祭祀」政策，辦理「以功代金」抽獎活動，鼓勵民眾將原本購買紙錢的費用，改為捐助社福團體，以行善積德取代焚燒紙錢，不僅能減少空氣汙染，更能將愛心化為善行，實踐環保與公益雙重價值。

環保局也舉辦「以功代金」抽獎活動，相關活動內容及參加資訊，可至基隆市環保局網站查詢。

響應紙錢集中焚燒的民眾，可自行將紙錢送至環保局紙錢暫存區（信義區培德路221-3號前約100公尺處，全年開放）。農曆7月期間，環保局清潔隊第一區隊（仁愛區獅球路48巷1號）也會設紙錢集中箱，方便民眾交運。

環保局提醒民眾，交運時應自備紙袋或紙箱盛裝紙錢，如有普度文疏及封條需求，可至基隆市環境保護局網站，點選「便民服務」、「表單下載」，下載使用。

環保局也提供免費收運紙錢服務，打電話預約方式辦理，收運專線為(02)2465-1115轉分機271，來電時告知預約登記紙錢，受理時間為周一至周五的上午8時至下午5時。中元節期間收運時間為周一至周六的上午9時至下午4時，並加開周日下午2時30分至5時30分收運服務。

基隆市政府今天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，副市長邱佩琳主祭，邀請道長為紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備進行潔淨祈福儀式。圖／基市府提供
基隆市政府今天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，副市長邱佩琳主祭，邀請道長為紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備進行潔淨祈福儀式。圖／基市府提供

基隆市政府今天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，副市長邱佩琳主祭，邀請道長為紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備進行潔淨祈福儀式。圖／基市府提供
基隆市政府今天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，副市長邱佩琳主祭，邀請道長為紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備進行潔淨祈福儀式。圖／基市府提供

基隆市政府今天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，副市長邱佩琳主祭，邀請道長為紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備進行潔淨祈福儀式。圖／基市府提供
基隆市政府今天在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，副市長邱佩琳主祭，邀請道長為紙錢收運專車、專用貯坑及相關設備進行潔淨祈福儀式。圖／基市府提供

焚化爐 基隆 紙錢

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