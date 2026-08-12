率立院交通委員會赴綠島 黃建賓盼加速南寮漁港改善

立法委員黃建賓今天和立院交通委員會、交通部長陳世凱赴綠島考察，實地了解綠島交通及港口設施，黃建賓要求加速南寮漁港改善工程。

國民黨籍立法委員黃建賓服務處今天發布新聞稿表示，黃建賓今日率立法院交通委員會赴綠島考察，交通部長陳世凱及相關單位出席，實地了解綠島交通及港埠設施現況。

黃建賓表示，綠島對外交通主要依靠飛機與船運，其中船運不僅是居民往返本島的重要交通方式，也是運輸量最大的對外交通命脈。然而，南寮漁港現有候船室空間及動線規劃，已無法符合現今旅運需求，上下船動線混雜，每逢觀光旺季或尖峰時段更容易出現人流壅塞，影響旅客候船品質，也對居民日常往返造成不便。

他表示，今年5月他已邀集航港局、台東縣政府召開「綠島鄉南寮漁港興建交通碼頭與旅運服務中心經費案協調會」，積極協助地方向中央爭取經費，也感謝航港局支持，將會報中央爭取最高九成補助，讓南寮漁港改善工程能夠有充足的經費基礎。

黃建賓強調，今天交通委員會到綠島實地考察，就是希望把「中央已經答應的事情」進一步推動落實。因此提出兩項具體決議，第1，要求交通部儘速完成報院程序，讓南寮漁港設施改善計畫早日核定；第2，計畫核定後能讓台東縣政府配合加速相關工程規劃，儘早完成設施改善，使綠島的海上交通更加順暢。