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走入職場篩檢癌症 東基助台東人早期發現

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
東基癌症中心近半年巡迴台東各地，協助民眾進行癌症篩檢。圖／東基提供
東基癌症中心近半年巡迴台東各地，協助民眾進行癌症篩檢。圖／東基提供

「乳癌、肺癌與大腸癌若能早期發現可提高存活率！」台東基督教醫院近日走入台東的咖啡館、通訊行、五金行、郵局與警局等單位，協助民眾進行公費癌症篩檢，至於偏鄉民眾，更透過綠色通道、專車接送協助至醫院篩檢，盼讓更多人能早期發現並治療。

東基癌症中心副院長鄭鴻鈞表示，癌症晚期診斷的治療複雜度高，若能早期診斷，治療相對簡單，大腸癌零至一期的五年存活率超過九成，癌症篩檢是早期發現最容易的方式，呼籲民眾多加利用。

「不少民眾平日忙於工作，容易忽略公費癌症篩檢訊息，或知道癌篩的重要性！」東基醫院指出，很多民眾不清楚自身已符合公費癌篩年齡。有位直系親屬曾患大腸癌的四十歲男性得知服務單位為員工辦理癌篩，一開始只是抱著好奇心態來一探究竟，才發現原來自己已符合癌篩資格，馬上刷健保卡做篩檢。

東基癌症中心今年首度承辦職場外篩，從年初就開始接洽有意願為員工辦理癌症篩檢的職場，陸續前進了咖啡館、通訊行、五金行、保險公司，也包括台東郵局、台東縣警察局關山分局等公家單位，其中以台灣史前文化博物館及卑南文化遺址公園辦公處場次的參與人數最多。

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篩檢 癌症 台東

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