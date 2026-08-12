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巴威、白海豚颱風來襲 北水分署精準防洪操作 石門水庫成功防淤延壽

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
白海豚颱風來襲，北水分署啟用阿姆坪防淤隧道。圖／水利署北區水資源分署提供
白海豚颱風來襲，北水分署啟用阿姆坪防淤隧道。圖／水利署北區水資源分署提供

水利署北區水資源分署今日表示，白海豚颱風已從台灣北部海域通過，石門水庫集水區颱風期間累計降雨量166毫米，總入流量3986萬，累計出流量3276萬立方公尺，透過即時水情監測、水文預報，防洪操作有效減少放流量710萬立方公尺，維持區域供水穩定。

另阿姆坪防淤隧道沖淤15.8萬立方公尺，發揮水庫減淤延壽功能，也節省水庫淤泥清運成本約8000萬元（以每立方公尺土方運輸至台北港500元估算）。

7月中旬巴威颱風豪雨侵襲，石門水庫集水區累計降雨量434毫米，總入流量達2.48億立方公尺，累計出流量約2.34億立方公尺，有效發揮滯洪功能。北水分署指出，巴威颱風最大入流量達每秒4358立方公尺，創下石門水庫近十年颱風入流量最高紀錄，超越2016年梅姬颱風每秒4268立方公尺的尖峰入流量，巴威颱風被視為近年對石門水庫水文條件挑戰最大的一次，北水分署精準執行防洪調節，有效削減洪峰（削減洪峰入流量每秒229立方公尺，洪峰消減率5.3%）爭取下游防洪應變時間，充分展現石門水庫防洪調節功能。

北水分署指出，白海豚颱風期間除24小時緊盯氣象及水庫入流量變化，也在9日透過視訊與新北市府水利局、北市府水利工程處及水利署第十河川分署討論放水操作方式，重點為控制下游水位避免淹到高灘地造成災損；大量放水也要錯開淡水河高潮時段，減輕下游地區排水壓力。分署同時與台水公司第二區、三區、十二區管理處討論穩定供水策略，尤其高濁度對供水系統影響的因應作為，在充分合作下，颱風期間水庫操作未造成下游災損，並維持供水正常。

北水分署說明，白海豚颱風期間把握降雨帶來的水力條件，在9日10時啟動阿姆坪防淤隧沖淤，將預先堆置在沖淤池約15.8萬立方公尺淤泥排入大海，發揮水庫防淤延壽功能，節省水庫淤泥清運成本約8000萬元（以每立方公尺土方運輸至台北港500元估算）。10日晚10時，石門水庫蓄水率已回升至100%，完成颱風後回蓄目標，繼續穩定供應民生及產業用水。

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