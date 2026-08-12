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基隆中元祭26日放水燈遊行交管、疏運出爐 明開龕門遇演習儀式提前

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場。聯合報系資料照
由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場。聯合報系資料照

北部城鎮韌性演習明天下午2時30分到3時舉行，將採人車管制、網路降速，與鷄籠中元祭老大公廟開龕門儀式撞期，經協調，將把儀式提前到1時20分舉行，下午2時仍準時完成「開龕門」（俗稱開鬼門），結束後民眾可就地避難，演習結束後再離開。由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場，市府公布交通管制及鐵公路疏運措施。

市府文化觀局副局長鄭鼎青表示，因老大公廟廟是半密閉空間，經協調，會把致詞和儀式提前到明天下午1時20分開始，開龕門準時在下午2時進行，結束後距演習尚有廿到半小時，民眾可就近辦公室空間避難因應，到3時再離開。

文觀局表示，在放水燈遊行登場前，8月25日下午2時到4時，基隆市區將舉辦迎斗燈活動，屆時將有宗親會花車隊伍遊行。警察局將採彈性交通管制，市區不會進行全面道路封閉，但部分路段仍可能出現交通壅塞。

盛大「放水燈遊行」8月26日晚間舉行。基隆市區將自當日下午5時30分至晚間11時配合遊行活動通管制，請民眾提前改道，並建議多利用大眾運輸工具。晚間9時到隔日凌晨1時，北寧路平浪橋至八斗子車站路段將全面封閉，確保望海巷放水燈頭活動順利進行。

為方便民眾參與施放水燈頭活動，市府自晚間9時30分起在信一路基隆文化廣場設置臨時接駁站，由主普宗親會提供免費接駁公車，前往望海巷放水燈會場。活動結束後，接駁公車將持續服務，載送民眾返回市區。同時，基隆市公車處將於凌晨零時30分在城際轉運站加開104、202、501、505路夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開302、402、601路收費公車，提供疏運服務。

此外，為便利外縣市民眾於活動結束後返程，台鐵將於活動翌日凌晨加開兩班列車：凌晨零時5分自八斗子車站開往七堵車站，民眾可於七堵車站銜接凌晨1時自基隆開往樹林的區間車，詳細班次請至台鐵官網查詢。同時，大都會客運2088及首都客運1579班車亦將於放水燈結束後，在望海巷各加開兩班直達台北的班車，方便民眾返程。

基隆市政府提醒，迎斗燈與放水燈遊行皆屬中元祭重要科儀，活動期間市區車流與人潮將相當擁擠，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具，並遵守交通管制及現場警察指揮，共同維護城市秩序與活動安全。詳細交通管制及疏運資訊請查詢文化觀光局官方網站

由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場，市府公布交通管制及鐵公路疏運措施。圖／基隆市政府提供
由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場，市府公布交通管制及鐵公路疏運措施。圖／基隆市政府提供

由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場。聯合報系資料照
由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場。聯合報系資料照

由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場。聯合報系資料照
由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場。聯合報系資料照

由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場。聯合報系資料照
由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場。聯合報系資料照

由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場，市府公布交通管制及鐵公路疏運措施。圖／基隆市政府提供
由劉唐杜姓宗親會主普的第172年鷄籠中元祭放水燈遊行則在26日登場，市府公布交通管制及鐵公路疏運措施。圖／基隆市政府提供

中元祭 基隆 放水燈 城鎮韌性演習 交管

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