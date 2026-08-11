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韓籍啦啦隊女神照片現政治獻金廣告 游淑貞團隊急澄清

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
韓籍啦啦隊成員河智媛（右）受邀擔任花蓮縣吉安鄉豐年節代言人，但與吉安鄉長游淑貞（左）的活動合照，近日竟出現在縣長選舉募款宣傳圖卡中，引起爭議。圖／民眾提供
韓籍啦啦隊成員河智媛（右）受邀擔任花蓮縣吉安鄉豐年節代言人，但與吉安鄉長游淑貞（左）的活動合照，近日竟出現在縣長選舉募款宣傳圖卡中，引起爭議。圖／民眾提供

韓籍啦啦隊成員河智媛受邀擔任花蓮縣吉安鄉豐年節代言人，但與吉安鄉長游淑貞的活動合照，近日竟出現在縣長選舉募款宣傳圖卡中，河智媛經紀公司發聲明強調從未授權任何政治用途，要求立即停止使用相關影像。游淑貞競選團隊回應，相關圖卡並非官方製作，而是支持者自行編輯發布。

今天有網友截圖分享一張選舉宣傳圖，畫面上是游淑貞與河智媛7日出席活動時，身穿阿美族傳統服飾的合影，並搭配「距11月28日投票還有109天」等字樣，同時附上游淑貞參選縣長的政治獻金專戶資訊，引發民眾討論。

河智媛經紀公司接獲反映後發表聲明指出，從未同意或授權河智媛肖像、照片及相關影像素材用於任何政治活動、選舉宣傳或募款用途，要求相關單位及個人立即停止使用並移除相關內容，目前已針對網路流傳的圖卡、貼文及相關資料蒐證與保存，如未於合理期限內停止使用，將保留採取法律行動的權利。

游淑貞競選團隊回應，發布圖卡的粉專「淑貞加you 榮耀洄瀾」屬支持者自行經營，並非競選團隊官方平台，團隊發現有地方媒體誤將內容視為正式競選文宣後，已立即聯繫粉專管理者，說明相關合照未取得授權，不宜作為選舉宣傳用途，並要求刪除下架，同時呼籲外界以官方發布的競選資訊為準。

事後，「淑貞加you 榮耀洄瀾」粉專已撤下相關圖卡，並公開致歉，表示該圖卡為個人利用AI工具編輯製作，游淑貞本人及競選團隊均未參與設計、選圖及發布作業，相關責任由小編自行承擔。

粉專也承諾，未來將更審慎檢視圖片素材及肖像權使用規範，避免類似事件重演，為表達歉意與負責態度，管理者並表示將捐出部分月薪5000元給社福團體，希望將此次疏失轉化為正向公益行動。

吉安鄉公所邀請河智媛當代言人，但同一張照片被用來做成政治獻金海報，游淑貞競選團隊回應，相關圖卡並非官方製作，而是支持者自行編輯發布。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉公所邀請河智媛當代言人，但同一張照片被用來做成政治獻金海報，游淑貞競選團隊回應，相關圖卡並非官方製作，而是支持者自行編輯發布。圖／吉安鄉公所提供

游淑貞 女神 政治獻金

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