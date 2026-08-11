國民黨花蓮大造勢15日登場 體育館周邊將實施交通管制

國民黨花蓮縣黨部15日將在花蓮縣立體育館舉辦「團結自強花蓮大造勢」活動，花蓮警分局規畫相關安全維護及交通疏導勤務，當天中午12時至下午6時將視現場人、車流狀況實施交通管制，呼籲民眾提前規畫行車路線，避開活動周邊道路。

花蓮分局表示，本次活動管制範圍為達固湖灣大路周邊區域，包括北至中山路一段口、南至濟慈路口路段及人行道範圍，活動期間警方將派遣警力於周邊重要路口執行交通指揮，並依現場人潮及車流情況，機動實施交通疏導與必要管制措施，確保活動順利進行。

警方指出，此次勤務以「活動安全、交通順暢、民眾安心」為重點，除加強活動會場及周邊巡邏、秩序維護外，也將密切監控人車流量變化，若出現大量人潮聚集或交通壅塞情形，將即時調整警力部署及管制方式，以維護參與民眾及一般用路人安全。

花蓮分局提醒，活動期間體育館周邊車流量預計增加，駕駛人行經相關路段時應配合現場員警及交通疏導人員指揮，減速慢行並注意行人安全。如非必要，建議避開管制區域或提前改道，以減少壅塞及等候時間。