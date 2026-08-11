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法扶花蓮分會喬遷 扶助律師逾百人受理詐欺案最多

中央社／ 花蓮11日電

法扶基金會花蓮分會成立22年，目前花蓮律師公會約90多名律師，而扶助律師有113人，法扶花蓮分會表示，許多外地律師都樂意到偏鄉服務。分會去年受理逾4000件，以詐欺案最多。

財團法人法律扶助基金會花蓮分會今天舉行遷移新址暨揭牌儀式，基金會董事長莊秋桃、會長張照堂、台灣高等法院花蓮分院院長張國忠等出席。

法扶花蓮分會遷址到高等法院內的空間，張國忠致詞表示，很高興法扶花蓮分會成為鄰居，民眾未來有相關需求時，只需步行即可抵達法扶據點，讓法律資源更容易獲得，增進法律協助的便利性。

莊秋桃表示，過去在橋頭地方法院等機關服務，在審判庭上或與外界資源連結，都深刻感受民眾涉訟時的焦慮無助，有的是怨恨、痛苦、悲傷的情緒，幫助找到前進的動力，度過生命中的難關，是司法人首要深思的前提。

張照堂接受媒體聯訪表示，花蓮分會處理案件逐年成長，去年逾4000件，包括訴訟、調解及法律文件撰寫等服務，近年常見民眾誤將金融帳戶提供詐騙集團使用的詐欺案件數量最多，其他為車禍、離婚、借貸糾紛及消費者債務清理等案件。

張照堂表示，花蓮原住民族人口比例較高，因此涉及原住民族法律扶助案件也相對較多，依相關規定，部分原住民族案件在警詢及偵查階段須有律師到場協助，若當事人經濟條件不佳，執法機關可通報法扶提供律師協助，以保障其訴訟權益。

張照堂指出，花蓮幅員遼闊，民眾尋求法律協助常需舟車勞頓。多年來，花蓮分會扮演弱勢民眾與法律之間的橋梁。此次遷移新址，不僅是硬體設施的升級，更象徵著法扶在地深耕的決心，未來將持續結合地方律師公會、地政及社福網絡，讓法律扶助資源更貼近有需要的民眾。

花蓮 詐欺 律師

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