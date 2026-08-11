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基隆六合停車場完成續約 市府核發設置許可

中央社／ 基隆11日電

基隆市六合停車場因土地續約及停車場登記證問題一度面臨停擺危機，地主台肥公司與業者富山公司續約後，市府已核發停車場設置許可，業者繳費後即可領取停車場登記證。

位於東明路與六合街口的六合停車場，可提供492個自小客車停車位及88個大型車停車位，是基隆重要停車空間，一旦停止營運，車輛停放需求將受影響，經基隆市議會議長童子瑋協調後，台肥公司與停車場經營業者富山公司7日完成續約。

基隆市政府交通處今天透過新聞稿表示，富山公司於7日下午取得台肥公司土地租賃契約，市長謝國樑非常重視當地周邊停車需求及公共利益，責成交通處務必輔導業者於1週內完成申請停車場設置許可。

交通處指出，7日下午6時收到停車場業者所送申請文件及租約，立即依規審查及簽核作業，並於昨天核發六合停車場設置許可，今天並通知業者繳納停車場登記證規費後，即可領取停車場登記證。

交通處表示，停車場業者仍須依交通部頒布電動車位設置規定與業者切結書承諾，於1年內完成充電車位設置，以提升服務品質並兼顧地方停車需求。

停車場 基隆 台肥

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