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基隆補助積水受災店家 每戶最高3萬元

中央社／ 基隆11日電

基隆市區昨天及8日因海水倒灌，造成愛四路等處積水，市府今天宣布啟動受災店家救助金專案計畫，符合資格店家，每戶可申請新台幣1萬元救助金，重大災損最高補助3萬元。

基隆市政府財政處今天透過新聞稿表示，受颱風白海豚外圍環流低壓過境，加上天文大潮及逆氣壓效應影響，且適逢基隆年度天文大潮，引發海水倒灌，造成仁愛區仁一至仁三路、愛四至愛六路一帶店家受災。

財政處表示，店家只要位於上述受災路段，具有實體店面營業事實，且因這次淹水造成商品、原物料、生財器具或機器設備受損，即可提出申請專案救助，符合資格的受災店家，每戶可申請1萬元救助金，如有重大災損，經專案審認後最高可補助3萬元。

財政處指出，市府特別採取單一窗口、一次收件的便民方式，由仁愛區公所統一受理，店家不必多頭奔波，申請期限自即日起至11月7日，備妥申請書、身分證及營業證明、受災照片等資料即可提出申請。

基隆 補助 災損

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