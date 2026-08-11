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打官司免奔波 法扶花蓮分會喬遷高分院 一站式法律服務更便利

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
法律扶助基金會花蓮分會今天舉辦喬遷揭牌典禮，正式遷入台灣高等法院花蓮分院院區。記者王思慧／攝影
法律扶助基金會花蓮分會今天舉辦喬遷揭牌典禮，正式遷入台灣高等法院花蓮分院院區。記者王思慧／攝影

財團法人法律扶助基金會花蓮分會目前與外縣市支援律師有113名扶助律師，今天舉辦喬遷揭牌典禮，正式遷入台灣高等法院花蓮分院院區。花蓮分會分會長張照堂表示，新址提供更優質、舒適且無障礙的服務環境，象徵花蓮法律扶助服務全面升級，提供民眾更完整的法律協助。

張照堂指出，花蓮分會從早期設於自由街，後搬遷至順興路，如今進駐花蓮高分院，是歷經多年尋覓與規畫的成果，前任分會長約4、5年前即開始尋找合適場地，期間曾評估私人辦公室及公部門空間，始終未能定案，直到獲得高分院前院長陳振振支持與推薦，才促成此次搬遷。

張照堂表示，新址原為高分院空間，經整修後保留部分原有建築特色，提供民眾更完善的法律諮詢、扶助申請及審查環境，感謝高分院提供優質場地，也感謝社會各界長期支持，讓分會能達成階段性目標。

張照堂指出，去年受理案件超過4000件，涵蓋訴訟、調解及法律文件撰寫等服務，其中以詐欺案件數量最多，常見情況為民眾誤將金融帳戶提供詐騙集團使用；車禍、離婚、借貸糾紛及消費者債務清理等案件，也都是主要服務項目。

張照堂表示，花蓮原住民族人口比例較高，因此涉及原住民族法律扶助案件也相對較多，依相關規定，部分原住民族案件在警詢及偵查階段須有律師到場協助，若當事人經濟條件不佳，執法機關可通報法扶提供律師協助，以保障其訴訟權益。

他說，法扶配合司法改革及新制推動，包括原住民族司法保障、國民法官制度及精神衛生法強制住院審查程序等，未來都將持續提供專業協助。

高等法院花蓮分院院長張國忠表示，很高興法扶花蓮分會進駐高分院成為鄰居，未來民眾到法院洽公時，只需步行幾步即可抵達法扶據點，讓法律資源更容易取得，也能提升民眾接受法律協助的便利性。

法律扶助基金會花蓮分會今天舉辦喬遷揭牌典禮，正式遷入台灣高等法院花蓮分院院區。記者王思慧／攝影
法律扶助基金會花蓮分會今天舉辦喬遷揭牌典禮，正式遷入台灣高等法院花蓮分院院區。記者王思慧／攝影

台灣高等法院 花蓮 法律

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