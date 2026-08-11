六合停車場解除熄燈警報 業者獲設置許可 承諾1年內增設電動車位

基隆市六合停車場業者公告租約到期將停止營業，眾多月租車主憂心停車問題。基市府表示已核發停車場設置許可，今天通知業者繳納停車場登記證規費後，即可領取停車場登記證。

位在東明路和六合街口的台灣肥料公司基隆2廠舊址，占地約3公頃，部分區域委外經營六合停車場，共設置88個遊覽車位、482個汽車位和10個身心障礙者專用停車位。

停車場業者張貼公告，8月1日起停止進場臨時停車，月租車主可停到8月31日。停車場停止營業，會造成眾多車主停車困擾，引發民怨。

地主台肥表示，因停車場業者未取得有效停車場登記證，所以要收回土地。基市府反駁指出，業者取得租約就能申請登記證，請台肥重視民眾停車權益。這起事件也成為年底基隆市長兩名參選人，現任市長謝國樑和議長童子瑋角力的戰場。

基市府交通處表示，六合停車場業者7日下午取得台肥公司土地租賃契約，交通處當天下午6時收到停車場業者申請文件及租約，立即依規審查及簽核作業，10日核發六合停車場設置許可，並在今天通知業者繳納停車場登記證規費。

交通處表示，市長非常重視當地周邊停車需求及公共利益，責成交通處輔導業者一周內完成申請停車場設置作業。停車場業者未來並須依交通部頒布電動車位設置規定，以及業者切結書承諾，1年內完成充電車位設置，提升服務品質並兼顧地方停車需求。