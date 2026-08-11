天文大潮時段基市區較低漥路段又積淹水 謝國樑勘災加強抽水應變

基隆市8日因大潮加上颱風助漲，仁愛區愛四路一帶因排水受阻，有店家積淹水蒙受損失。10日晚間大潮時段，又見水勢從排水溝溢出愛四路較低窪路段，店家忙著裝隔板、沙包防護。市長謝國樑到場了解狀況，工務處加強排水，讓積水逐漸退去。

白海豚颱風8日從基隆北方海域撲向中國大陸，當晚天文大潮滿潮時段，愛四路、愛五路、愛六路一帶，因為海水水位升高，區域水流無法順利排入田寮河，路面淹水後再漫入店家，造成損失。

10日晚間又受年度天文大潮影響，潮位明顯升高，愛三路及愛四路廟口周邊等低窪地區，包括仁一路、愛五路、愛六路等路段，因田寮河潮位高漲發生海水倒灌，部分路段及騎樓又出現積淹水情形。

謝國樑獲報後，晚間9時左右率副秘書長陳耀川、工務處長簡翊哲等市府團隊成員趕赴現場，並在仁愛區長李宗奇及玉田里長王培宇協助下，掌握現場災情及周邊商家受影響情況。

謝國樑要求工務處持續掌握田寮河潮位及溝渠排水狀況，並與仁愛區公所及周邊里長保持聯繫，針對低窪地區加強巡查及應變，儘速排除積水、降低對居民及商家的影響。對於受災商家的後續協助，也指示研議動用災害準備金，依相關規定提供適當補償。

市府為加速排除積水，原部署愛四路的小型抽水機在9日已由2台增加至4台，並搭配1部大型移動式抽水機，加強抽排水作業。謝國樑要求相關單位持續監測潮位及水位變化，視現場情況機動調整抽水設備。

謝國樑在現場掌握抽排水進度，等到積淹水消除、確認商家周邊恢復正常才離開。他說，這次天文大潮期間，基隆部分沿海及低窪地區受到潮位影響，市府將從預警、應變及設備量能等面向強化防範。

謝國樑表示，市府將建立「滿潮警報」機制，未來只要遇到大潮、滿潮情況，即使沒有風雨，市府也會提前發布警示，提醒沿海及低窪地區居民、商家提早架設防水閘門、堆置沙包，降低海水倒灌造成的影響。

基市府說，中央災害應變中心昨晚首度針對仁愛區，發布「暴潮告警」簡訊，提醒民眾及商家加強防範。近日仍處於天文大潮期間，沿海及低窪地區民眾應留意市府發布的潮位及相關警戒資訊，提前做好防淹水準備。

基隆市仁愛區愛四路等較低窪路段，10日晚間大潮時段又出現積淹水，店家忙著裝隔板、沙包防護。圖／讀者提供

基隆市仁愛區愛四路等較低窪路段，10日晚間大潮時段又出現積淹水，店家忙著裝隔板、沙包防護。市長謝國樑到場了解狀況，工務處加強排水，讓積水逐漸退去。圖／基市府提供

基隆市仁愛區愛四路等較低窪路段，10日晚間大潮時段又出現積淹水，店家忙著裝隔板、沙包防護。市長謝國樑到場了解狀況，工務處加強排水，讓積水逐漸退去。圖／基市府提供

基隆市仁愛區愛四路等較低窪路段，10日晚間大潮時段又出現積淹水，店家忙著裝隔板、沙包防護。市長謝國樑到場了解狀況，工務處加強排水，讓積水逐漸退去。圖／基市府提供