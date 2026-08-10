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蘇澳漁會總幹事父親遺愛人間 捐50萬給蘭智打造首座老化家園

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭蘇澳區漁會陳春生的父親陳金泉老先生於7月23日辭世，家人懇辭花籃及奠儀，匯聚大愛捐贈50萬元給蘭智基金會，打造「田心歡喜老化家園」，東台灣首座專為45歲以上心智障礙者規畫的老化安養家園。圖／蘭智基金會提供
宜蘭蘇澳區漁會陳春生的父親陳金泉老先生於7月23日辭世，家人懇辭花籃及奠儀，匯聚大愛捐贈50萬元給蘭智基金會，打造「田心歡喜老化家園」，東台灣首座專為45歲以上心智障礙者規畫的老化安養家園。圖／蘭智基金會提供

宜蘭蘇澳區漁會陳春生的父親陳金泉老先生7月23日辭世，家人懇辭花籃及奠儀，匯聚大愛捐贈50萬元給蘭智基金會，打造「田心歡喜老化家園」，陳家家人對於生命的關懷與無私善念，化為守護弱勢的實際行動，讓這份珍貴的父愛延續人間。

陳金泉老先生的告別式在昨天圓滿完成，蘭智基金會今天表示，對兒子陳阿忠、陳萬益、陳進益、陳春生（蘇澳漁會總幹事）而言，父親留下的不只是家庭中的愛與回憶，更是一份可以持續影響他人、溫暖社會的善念，「人雖離去，愛不會消失；生命有終點，大愛卻能延續」。

基金會董事長李懋芳說，蘭智對已故陳金泉老先生的善行義舉，致上最誠摯的感謝與敬意，50萬元的愛心不僅是一份捐贈，更是對生命的尊重與祝福。老先生以無私大愛遺愛人間，讓善的力量持續流動，也為社會留下值得傳承的愛心典範，成為家園持續建設的重要力量。

目前蘭智基金會的「田心歡喜老化家園」已進入最後建設階段，未來將成為東台灣首座專為45歲以上心智障礙者規畫的老化安養家園，隨著身心障礙者及其照顧者逐漸邁入高齡，老化照顧需求日益迫切。

蘭智基金會說，家園外觀硬體結構大抵完成，正進行綠建築認證，完成後將進行室內裝修，包括中央空調、各樓層的家電設備、多元感官教室、軟硬體設備等，經費仍不足500多萬，基金會呼籲社會大眾與企業團體出錢出力捐款或提供物資，共同協助老化安養家園早日落成，讓老憨兒擁有安全、溫暖且有尊嚴的生活空間。

蘇澳 告別式 父親

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