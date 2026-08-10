聽新聞
0:00 / 0:00
蘇澳漁會總幹事父親遺愛人間 捐50萬給蘭智打造首座老化家園
宜蘭蘇澳區漁會陳春生的父親陳金泉老先生7月23日辭世，家人懇辭花籃及奠儀，匯聚大愛捐贈50萬元給蘭智基金會，打造「田心歡喜老化家園」，陳家家人對於生命的關懷與無私善念，化為守護弱勢的實際行動，讓這份珍貴的父愛延續人間。
陳金泉老先生的告別式在昨天圓滿完成，蘭智基金會今天表示，對兒子陳阿忠、陳萬益、陳進益、陳春生（蘇澳漁會總幹事）而言，父親留下的不只是家庭中的愛與回憶，更是一份可以持續影響他人、溫暖社會的善念，「人雖離去，愛不會消失；生命有終點，大愛卻能延續」。
基金會董事長李懋芳說，蘭智對已故陳金泉老先生的善行義舉，致上最誠摯的感謝與敬意，50萬元的愛心不僅是一份捐贈，更是對生命的尊重與祝福。老先生以無私大愛遺愛人間，讓善的力量持續流動，也為社會留下值得傳承的愛心典範，成為家園持續建設的重要力量。
目前蘭智基金會的「田心歡喜老化家園」已進入最後建設階段，未來將成為東台灣首座專為45歲以上心智障礙者規畫的老化安養家園，隨著身心障礙者及其照顧者逐漸邁入高齡，老化照顧需求日益迫切。
蘭智基金會說，家園外觀硬體結構大抵完成，正進行綠建築認證，完成後將進行室內裝修，包括中央空調、各樓層的家電設備、多元感官教室、軟硬體設備等，經費仍不足500多萬，基金會呼籲社會大眾與企業團體出錢出力捐款或提供物資，共同協助老化安養家園早日落成，讓老憨兒擁有安全、溫暖且有尊嚴的生活空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。