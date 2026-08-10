宜蘭童玩節最後一周推免費「似顏繪」 把握入園機會閉幕抽67萬汽車

宜蘭國際童玩藝術節進入活動倒數最後一周，8月12日的壓軸主題日推出「親子似顏繪」，大小朋友可透過專家手繪肖像，在園區留下溫暖的家庭回憶；此外「遊童玩好康抽汽車」，將在閉幕典禮抽出汽車幸運得主，請民眾把握暑假最後機會入園遊玩，凡是購票入場並完成線上登錄即可參加抽獎。

今年童玩節以「森歷其境」為主題，打造兼具自然、童趣與藝術文化融合的夏日盛會，不僅有深受大小朋友喜愛的水域遊樂設施，還有「森繪奇境」、「森林派對」展館，以及「巨樹冒險」、「探索樂園」、「古木奇兵」等設施，還有多國民俗樂舞、國際級亮點團隊、遊藝踩街、迎賓互動秀及縣內藝文團隊接力演出，河域龍舟、風帆、獨木舟體驗及夜間魔幻光影秀等內容，讓遊客從白天玩到夜晚。

「遊童玩好康抽汽車」活動只要購票或申辦童玩護照，就有機會把KIA汽車、五星級飯店住宿券、餐券、iPad、Apple Watch、AirPods等超過百萬元獎品帶回家，提醒遊客務必在8月16日下午4點前完成線上登錄，才能參加抽獎，登錄網址：https://lottery.ilccb.gov.tw/。

童玩節「週週主題日」8月12日（周三）迎來壓軸的「親子似顏繪」，下午2點至5點在寰宇廣場，邀請似顏繪老師Shannon及兒童繪本創作者于安共同駐點，透過簡約線條、彩色鉛筆與水彩創作，為親子、家人及毛孩繪製專屬肖像，將幸福相聚的時光化為獨一無二的手繪紀念。

似顏繪採現場報名，每張作品可繪製1組1至4人，兩位老師各提供12組名額、共24組，每組作畫時間約15分鐘，歡迎民眾踴躍參與。更多的活動資訊可上童玩節官網https://www.yicfff.tw/ 及臉書https://www.facebook.com/YICFFF/查詢。

宜蘭童玩節有精彩的民俗團隊表演，圖為墨西哥心民俗舞團。圖／縣府提供