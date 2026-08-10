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陽明交大附醫二期擴建工程進度超前 明年9月完工總病床數達892床

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天到宜蘭，考察國立陽明交通大學附設醫院二期擴建工程，一行人走到地下1樓，再步行走樓梯上樓，了解工程現況。記者戴永華／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天到宜蘭，考察國立陽明交通大學附設醫院二期擴建工程，一行人走到地下1樓，再步行走樓梯上樓，了解工程現況。記者戴永華／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到宜蘭考察國立陽明交通大學附設醫院二期擴建工程，包括10層醫療大樓及職務宿舍，目前施工進度略有超前。由於縣內溪北地區的一般病床數不到溪南地區的一半，基於醫療平衡，陽明交大二期擴建後增加99床一般病床，全院的總病床數也從目前633床增加到892床，預計明年9月完工。

今天包括立委王正旭、吳宗憲、陳俊宇及行政院政務顧問林國漳都到場，衛福部政務次長林靜儀受邀出席。由於簡報安排在工地旁的工務所，人多且空調不足，有人滿頭大汗，現勘走到地下1樓再走樓梯上樓，立委這場考察並不輕鬆。

兩位縣長參選人致詞，有鑑於宜蘭溪南地區各醫院的一般急性病床數1100多床，溪北地區各醫院不到500床，身為台大公衛研究所博士候選人吳宗憲指出，這是宜蘭重要的醫療建設，對提升溪北急重症醫療量能具重要意義，明年完工後，醫護人力能否到位、新增病床使用狀況、能否減少鄉親跨區、跨縣市就醫狀況，這些都是他關心的重點，醫療量能除了縣內設籍人口，還要把假日及連假人流的突發需求納入規劃。

林國漳說，父母都曾在該院接受治療，他深知床位一位難求、病患家屬焦急苦等心情，在硬體擴充的同時，更需解決護理人才外流問題，許多宜蘭護理專科生為了升學北漂，最終未返鄉服務，導致「醫護比」壓力沉重，他向衛福部請命，期盼中央能完善在地護理系所的升學留才管道，讓擴建後能有醫護人力作後盾。

施工中醫療大樓地上10層樓、地下3層樓，加上職務宿舍建造總經費59.21億元，一般急性病床將由400床增加至499床，加護病房由36床增加至59床，手術室10間增至18間，職務宿舍162間。

值得一提是，當初原本規劃平面停車場，後來在行政院前政委吳澤成建議下改成地下停車場，增加平面空間；前院長楊純豪更以募款方式爭取「停機坪」，因應急重症轉院，縮短搶救護送時間。

立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳（前排左三）等人聽取工程簡報。圖／林國漳團隊提供
立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳（前排左三）等人聽取工程簡報。圖／林國漳團隊提供

立委吳宗憲（前排右三）邊走、邊討論陽明交大附醫的二期擴建工程。圖／吳宗憲團隊提供
立委吳宗憲（前排右三）邊走、邊討論陽明交大附醫的二期擴建工程。圖／吳宗憲團隊提供

陽明交大 工程 陽明交通大學

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