民眾指珍奶喝到大蟑螂 基隆稽查未見病媒限改衛生

張姓男子指控在基隆市某飲料店購買珍珠奶茶，喝到1隻大蟑螂，衛生局今天稽查未見病媒，但發現廢棄物未移除等缺失，已要求店家限期改善。

張男受訪表示，6日晚間6時30分到這間飲料店，購買蜂蜜奶茶加珍珠及烏龍奶茶加珍珠各1杯，回到車內喝下覺得飲料不夠甜，約5分鐘內返回店家要求補加糖，店員加糖重新將茶湯與珍珠混合搖勻後交給他。

張男說，回到家晚間9時許飲用時，因封膜遮蔽視線，喝到剩約6、7成時發現杯內有黑影，撕開封膜查看後發現1隻「超大的蟑螂」，他拍攝影片存證後返回店家反映，店家後來退費並道歉，隔天卻在Google評論回覆內容影射他把蟑螂加進去飲料。

張男表示，他將這起事件分享在臉書（Facebook）社團，這間飲料店員工留言嘲諷是他把蟑螂加入飲料，全台沒有人喝珍奶想喝到蟑螂，店員講這種話讓他覺得非常噁心。

業者在Google留言回覆，非常抱歉造成困擾，店內每個月都會大掃除與清潔消毒，再次感謝顧客光臨，這麼大隻蟑螂製作飲料時都沒有看到，顧客過10分鐘又再回來加蜂蜜，重新「雪克」（Shaker）封杯也未看到任何異物。

基隆市衛生局表示，經派員稽查，現場查看食材、原料及作業環境未見病媒，但針對現場食材原料未墊高、廢棄物未移除等不符食品良好衛生規範準則事項，已依照食品安全衛生管理法規定，開立限期改善通知單，後續將複查；若複查不合格，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰款。