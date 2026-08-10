聽新聞
0:00 / 0:00

民眾指珍奶喝到大蟑螂 基隆稽查未見病媒限改衛生

中央社／ 基隆10日電
珍奶示意圖。圖／ingimage
珍奶示意圖。圖／ingimage

張姓男子指控在基隆市某飲料店購買珍珠奶茶，喝到1隻大蟑螂，衛生局今天稽查未見病媒，但發現廢棄物未移除等缺失，已要求店家限期改善。

張男受訪表示，6日晚間6時30分到這間飲料店，購買蜂蜜奶茶加珍珠及烏龍奶茶加珍珠各1杯，回到車內喝下覺得飲料不夠甜，約5分鐘內返回店家要求補加糖，店員加糖重新將茶湯與珍珠混合搖勻後交給他。

張男說，回到家晚間9時許飲用時，因封膜遮蔽視線，喝到剩約6、7成時發現杯內有黑影，撕開封膜查看後發現1隻「超大的蟑螂」，他拍攝影片存證後返回店家反映，店家後來退費並道歉，隔天卻在Google評論回覆內容影射他把蟑螂加進去飲料。

張男表示，他將這起事件分享在臉書（Facebook）社團，這間飲料店員工留言嘲諷是他把蟑螂加入飲料，全台沒有人喝珍奶想喝到蟑螂，店員講這種話讓他覺得非常噁心。

業者在Google留言回覆，非常抱歉造成困擾，店內每個月都會大掃除與清潔消毒，再次感謝顧客光臨，這麼大隻蟑螂製作飲料時都沒有看到，顧客過10分鐘又再回來加蜂蜜，重新「雪克」（Shaker）封杯也未看到任何異物。

基隆市衛生局表示，經派員稽查，現場查看食材、原料及作業環境未見病媒，但針對現場食材原料未墊高、廢棄物未移除等不符食品良好衛生規範準則事項，已依照食品安全衛生管理法規定，開立限期改善通知單，後續將複查；若複查不合格，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰款。

珍奶 基隆 蟑螂

延伸閱讀

養樂多中壢廠未見蟑螂但有缺失 衛生局：不定期稽查

養樂多中壢廠遭爆食安及職場霸凌 日籍員工患憂鬱症返日休養

好讀周報／蟑螂黨獲勝！印度國考醜聞連爆 教育部長下台、總理承諾改革

赴日買飲料藏省錢妙招！旅遊達人揭飲料最低價通路 綾鷹只要15元

相關新聞

天文大潮時段基市區較低漥路段又積淹水 謝國樑勘災加強抽水應變

基隆市8日因大潮加上颱風助漲，仁愛區愛四路一帶因排水受阻，有店家積淹水蒙受損失。10日晚間大潮時段，又見水勢從排水溝溢出愛四路較低窪路段，店家忙著裝隔板、沙包防護。市長謝國樑到場了解狀況，工務處加強排水，讓積水逐漸退去。

蘇澳漁會總幹事父親遺愛人間 捐50萬給蘭智打造首座老化家園

宜蘭蘇澳區漁會陳春生的父親陳金泉老先生7月23日辭世，家人懇辭花籃及奠儀，匯聚大愛捐贈50萬元給蘭智基金會，打造「田心歡喜老化家園」，陳家家人對於生命的關懷與無私善念，化為守護弱勢的實際行動，讓這份珍貴的父愛延續人間。

宜蘭童玩節最後一周推免費「似顏繪」 把握入園機會閉幕抽67萬汽車

宜蘭國際童玩藝術節進入活動倒數最後一周，8月12日的壓軸主題日推出「親子似顏繪」，大小朋友可透過專家手繪肖像，在園區留下溫暖的家庭回憶；此外「遊童玩好康抽汽車」，將在閉幕典禮抽出汽車幸運得主，請民眾把握暑假最後機會入園遊玩，凡是購票入場並完成線上登錄即可參加抽獎。

陽明交大附醫二期擴建工程進度超前 明年9月完工總病床數達892床

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到宜蘭考察國立陽明交通大學附設醫院二期擴建工程，包括10層醫療大樓及職務宿舍，目前施工進度略有超前。由於縣內溪北地區的一般病床數不到溪南地區的一半，基於醫療平衡，陽明交大二期擴建後增加99床一般病床，全院的總病床數也從目前633床增加到892床，預計明年9月完工。

民眾指珍奶喝到大蟑螂 基隆稽查未見病媒限改衛生

張姓男子指控在基隆市某飲料店購買珍珠奶茶，喝到1隻大蟑螂，衛生局今天稽查未見病媒，但發現廢棄物未移除等缺失，已要求店家限...

考機車駕照先上課最划算 花蓮加碼補助最高領2600元

花蓮縣政府推動機車駕駛訓練補助政策，今年攜手花蓮監理站推出普通重型機車駕訓疊加補助方案，凡年滿18歲的縣民，或就讀花蓮縣內高中職、大專院校且年滿18歲的學生，完成機車駕訓課程並考取駕照，最高可獲2600元補助，名額限400人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。