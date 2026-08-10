考機車駕照先上課最划算 花蓮加碼補助最高領2600元

花蓮縣政府推動機車駕駛訓練補助政策，今年攜手花蓮監理站推出普通重型機車駕訓疊加補助方案，凡年滿18歲的縣民，或就讀花蓮縣內高中職、大專院校且年滿18歲的學生，完成機車駕訓課程並考取駕照，最高可獲2600元補助，名額限400人。

根據國立陽明交通大學研究，接受機車駕訓者較未受訓者違規風險降低56%、肇事風險降低35%，顯示機車駕訓對改善交通安全具有明顯成效。縣府指出，近年機車事故傷亡比例仍偏高，尤其年輕族群交通死傷問題值得重視，希望透過補助措施，鼓勵更多民眾在考照前完成專業訓練。

縣府建設處表示，為鼓勵民眾在考照前接受完整訓練，今年延續去年辦理成果，除交通部提供每人1300元補助外，縣府再加碼1300元，減輕民眾學習負擔。符合資格者只要至縣內合法普通重型機車駕訓班完成課程並取得駕照，即可申請補助。

花蓮監理站指出，機車駕訓課程除教授基本騎乘與煞車技巧外，也強調防禦駕駛觀念、道路風險辨識及突發狀況應變能力，透過專業教練指導與實作訓練，協助學員建立正確駕駛習慣，降低違規與事故風險。

監理站表示，本次由縣府特別加碼的疊加補助僅限量400個名額，活動預計辦理至12月15日，名額將依考取駕照的先後順序發放，若額滿將提前停止受理，請有意願的民眾把握時間報名。

縣府呼籲，機車是許多民眾日常代步工具，安全駕駛觀念應從考照前建立，落實「先訓練、再上路」，拒絕無照駕駛，打造更安全的交通環境。

花蓮縣政府攜手花蓮監理站，推出普通重型機車駕訓疊加補助方案，完成機車駕訓課程並考取駕照，最高可獲2600元補助。圖／花蓮縣政府提供