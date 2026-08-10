基隆雙層觀光巴士維修中 預告9月1日恢復營運 趕上中秋、國慶日連假

基隆雙層觀光巴士因交通事故受損，進廠維修。基隆市文化觀光局今天表示，在積極克服零件供應及維修挑戰後，觀光巴士將於9月1日恢復營運，邀請旅客再次搭乘雙層觀光巴士，感受基隆港都山海交織的迷人風光。

文觀局說，旅客安全是營運首要考量，觀光巴士7月28日遭撞後，為確保旅客乘車安全，立即維修。8月31日（含）因維修暫停營運的班次，基隆雙層觀光巴士營運團隊持續協助已購票旅客，辦理全額退費，並依原購票通路辦理退款，保障旅客消費權益。旅客如有相關疑問，可洽詢原購票平台或營運團隊(04)2328-0093轉分機117協助辦理。

文觀局表示，雙層觀光巴士受損部位包括底板、橫樑、皮帶盤、出風管等，維修所需零件正從歐洲運送來台，在完成檢修確認各項安全性能均符合規範後，將進行整備作業，9月1日恢復營運服務，希望讓每位旅客都能安心搭乘，享受舒適、安全的觀光體驗。

文觀局說，基隆雙層觀光巴士自推出以來，以全景玻璃車體、舒適乘車空間及串聯基隆城際轉運站、沙灣歷史文化園區、正濱漁港色彩屋、國立海洋科技博物館及八斗子等熱門景點的特色路線，深受親子家庭及國內外旅客喜愛，是旅客探索基隆山海港灣的重要交通及觀光體驗。

秋季旅遊旺季及中秋、雙十連假即將到來，文觀局邀請民眾在9月1日雙層巴士恢復營運後，規畫港都輕旅行，搭乘雙層觀光巴士，以不同視角欣賞基隆港灣風光、歷史文化與山海美景。相關班次、票務資訊及最新消息，將持續公布於基隆雙層觀光巴士官方網站及官方社群平台。

基隆市文化觀光局今天表示，發生交通事故的觀光巴士進廠維修中，預定9月1日恢復營運後，邀請旅客再次搭乘雙層觀光巴士，感受基隆港都山海交織的迷人風光。圖／基隆市文化觀光局提供