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海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查 童子瑋提醒做好準備

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今晚到愛四路一帶視察，雖沒下雨，但因滿潮，當地排水溝也快滿了。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長謝國樑今晚到愛四路一帶視察，雖沒下雨，但因滿潮，當地排水溝也快滿了。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市愛四路一帶昨晚因因滿潮海水倒灌，造成店家積淹水，基隆市長謝國樑今天上午說，未來滿潮會發警報，提醒民眾注意。而在今天滿潮來臨前，中央災害應變中心首次發出「暴潮告警」，提醒在海岸的民眾，潮位接近警戒值，要注意防範。

白海豚颱風昨從基隆北方海域撲向中國大陸，基隆市風雨雖不大，但愛四路、愛五路、愛六路一帶，在昨晚滿潮時刻，因為海水倒灌，路面很快就淹水再漫入店家，造成損失。

謝國樑今天上午到愛四路一帶了解災情，指示加強防災時說，這一次滿潮的時間是8月8日至14日，昨因碰到白海豚颱風，滿潮水位遠超過預估高度，導致海水倒灌，市府會研議給受災戶適當的補償。

謝國樑指出，考量滿潮又下大雨，確實可能會帶來比大家想像嚴重的災情，所以以後針對滿潮，不管有沒有風雨，市府都會發出滿潮的警報，提醒市民及店家提早因應。本月25日還有一波滿潮時段，市府也會與店家討論防範災情發生。

謝國樑今晚8時再次到愛四路一帶視察時，雖然沒有下雨，但因為滿潮，當地排水溝也快滿了，顯示仁一路、愛四路等低窪地區在滿潮期間仍存在風險。

基市府工務處長簡翊哲表示，工務處原在愛四路部署2台小型抽水機，今晚增至4台，並搭配1部大型移動式抽水機，希望加速排除溝渠積水，避免海水倒灌造成路面積淹水。

中央災害應變中心今晚首度發布「暴潮告警」，基隆市區民眾手機響起警報聲，中央氣象署在緊急緊報內容中指出，受天文大潮及颱風影響，所在地沿岸附近今晚7至9時潮位接近警戒值，請注意防範。

基隆市議長童子瑋說，中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳要求氣象署發布「暴潮告警」警報，這是我國首次發布暴潮告警，提醒可能受到影響區域的民眾防範可能的災情。

童子瑋說，愛四路一帶昨晚的積淹水狀況提醒我們，基隆是一座與海共生的城市，面對強極端氣候跟複合型災害，除了眼前要做好防災應變，未來更應該全面檢討防洪及抽排水能力。

童表示，他會持續掌握中央最新的氣象及防災資訊，提醒市政府針對可能再次積淹水的區域，提前部署抽水設備、清理排水設施，並做好交通管制及居民通知。防災最重要的就是提早準備，請大家多注意，一起把可能的災害降到最低。

基隆市長謝國樑今晚到愛四路一帶視察，雖沒下雨，但因滿潮，當地排水溝也快滿了。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長謝國樑今晚到愛四路一帶視察，雖沒下雨，但因滿潮，當地排水溝也快滿了。記者邱瑞杰／翻攝

中央災害應變中心首次發出「暴潮告警」，提醒在海岸的民眾，潮位接近警戒值，要注意防範。圖／讀者提供
中央災害應變中心首次發出「暴潮告警」，提醒在海岸的民眾，潮位接近警戒值，要注意防範。圖／讀者提供

謝國樑 童子瑋 白海豚颱風 基隆 淹水

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