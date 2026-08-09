快訊

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

聽新聞
0:00 / 0:00

青少年探索牙醫夢...體驗營學員實作牙齒雕刻 還咬模做出自己的牙齒模型

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
在基隆舉辦的全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，並豐富學習歷程檔案。圖／基隆市牙醫師公會提供
在基隆舉辦的全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，並豐富學習歷程檔案。圖／基隆市牙醫師公會提供

「全國青少年牙醫師職涯體驗營」在基隆舉辦，今天結業。體驗營以職涯探索與自主學習為核心，來自各縣市的國、高中學生，透過臨床模擬、實際動手操作，理論與實務結合，探索職涯方向，豐富學習歷程檔案。

​8、9日在衛生福利部基隆醫院舉辦的牙醫師體驗營，由基隆市牙醫師公會、基隆市衛生局、部基、永德文教基金會及德育護理健康學院合辦，學員中艱近4成來自外縣市，還有人從金門、花蓮和雲林遠道而來，展現青少年對牙醫職涯探索的強烈渴望。

牙醫師公會說，體驗營分為「牙醫先修營」與「數位 AI 牙醫營」兩梯次，採沉浸式教學與實務操作，帶領學生從基礎醫學知識一路跨足現代科技應用與人文關懷。

牙醫先修營課程由專業牙體形態學與口腔疾病預防揭開序幕，牙齒雕刻實作課程邀請美術老師指導學員如何將平面圖像轉化為立體牙齒模型，體驗牙科技藝中的美學精髓。在臨床實作由牙醫師帶領學員進行牙齒雕刻，製作專屬於自己的牙齒石膏模型當作紀念。

台大特殊需求者醫療團隊醫師楊湘，也以「沒有距離的微笑～我的天使病人」為題演講，讓學員深刻體會對弱勢族群的倫理關懷與醫療的使命感。

數位 AI 牙醫營著重於前瞻科技應用，邀請專家分析數位 AI 在牙科臨床的應用與未來發展，口腔外科專科醫師指導傷口縫合實作、牙醫診間見習模擬口檢，另與陽光社會福利基金會及恩卿癌症防治基金會合作，安排口癌病友進行生命教育的分享。

​負責活動課程設計的牙醫師林建宏表示：國高中學子的科系選擇與職涯規劃是人生的關鍵時刻，體驗營以職涯探索與自主學習為核心，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務完美結合，希望可以在學生心中播下醫學的種子，並累積豐富的學習歷程檔案。

基隆市牙醫師公會理事長林一夫說，未來公會將持續結合各界資源，深耕口腔健康推廣與牙醫職涯探索，為全國青少年建構更優質的體驗平台，攜手守護國人口腔健康並培育優秀醫療人才。

基隆市議長童子瑋、衛生局長張賢政都出席體驗營活動，童子瑋說，青少年時期是定錨未來的關鍵階段，期盼每名學員都能帶著好奇心勇敢嘗試、盡情提問，在收穫知識的同時，也為未來的生涯規劃開啟無限可能。

全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，圖為牙齒雕刻課程。圖／基隆市牙醫師公會提供
全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，圖為牙齒雕刻課程。圖／基隆市牙醫師公會提供

全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，設計課程的牙醫師林建宏說，希望在學生心中播下醫學的種子，並累積豐富的學習歷程檔案。圖／基隆市牙醫師公會提供
全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，設計課程的牙醫師林建宏說，希望在學生心中播下醫學的種子，並累積豐富的學習歷程檔案。圖／基隆市牙醫師公會提供

全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，學員在牙醫師指導下坐上診療椅，互相幫同學洗牙清潔牙菌斑。圖／基隆市牙醫師公會提供
全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，學員在牙醫師指導下坐上診療椅，互相幫同學洗牙清潔牙菌斑。圖／基隆市牙醫師公會提供

在基隆舉辦的全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，並豐富學習歷程檔案。圖／基隆市牙醫師公會提供
在基隆舉辦的全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，並豐富學習歷程檔案。圖／基隆市牙醫師公會提供

全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，圖為齒模製作實作課程。圖／基隆市牙醫師公會提供
全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，圖為齒模製作實作課程。圖／基隆市牙醫師公會提供

牙齒 牙醫 青少年

延伸閱讀

中山醫大牙醫系跨海義診13年 深入柬埔寨偏鄉改善居民口腔健康

好讀周報／超怕看牙醫…科學家追求牙齒壞了身體能「自己長出來」

第十屆創業之星獲獎團隊／喬良文化 智齒醫材巧扮救星

會把脈也懂AI！長庚大學中醫系推「中西醫雙修」 培訓制

相關新聞

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查 童子瑋提醒做好準備

基隆市愛四路一帶昨晚因因滿潮海水倒灌，造成店家積淹水，基隆市長謝國樑今天上午說，未來滿潮會發警報，提醒民眾注意。而在今天滿潮來臨前，中央災害應變中心首次發出「暴潮告警」，提醒在海岸的民眾，潮位接近警戒值，要注意防範。

青少年探索牙醫夢...體驗營學員實作牙齒雕刻 還咬模做出自己的牙齒模型

「全國青少年牙醫師職涯體驗營」在基隆舉辦，今天結業。體驗營以職涯探索與自主學習為核心，來自各縣市的國、高中學生，透過臨床模擬、實際動手操作，理論與實務結合，探索職涯方向，豐富學習歷程檔案。

宜蘭大南澳蝦摸節8/16登場 500斤草蝦「摸到就是你的」

一年一度的宜蘭「大南澳蝦摸節」8月16日在南澳海岸繁殖場熱鬧登場。今年主辦單位準備500台斤的肥美活草蝦，讓民眾開心抓到爽，更首度推出「合恩角號」大型帆船探訪黑潮航程。活動即日起開放線上報名，名額有限，邀請民眾來南澳享受抓蝦樂、徜徉美麗的太平洋。

謝國樑勘災 本周討論動用災害準備金適度補償受災戶 未來滿潮會發警報

基隆市區昨晚雨勢不大，但因滿潮海水倒灌，田寮河兩岸店家成為受災戶。市長謝國樑今天表示，初步統計有30多家商店積淹水，本周就會討論用災害準備金適當科目，適度補償蒙受損失的商家。未來遇滿潮，不管有沒有風雨，都會發出警報，提醒民眾注意。

影／基隆廟口夜市淹水大魚現蹤 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

白海豚颱風還沒到，雨還沒有下，基隆廟口夜市愛四路等路段8日晚間卻淹水大，水深及膝，店面都泡水，商家怨聲載道。市府已封路緊急排水，市府說明淹水原因，因颱風外圍環流造成基隆港潮汐滿潮超過原中央氣象署預估滿潮位海平面逾1公尺，海水倒灌到市區造成淹水。

白海豚未到基隆廟口先淹大水 商家貨品泡水損失慘市府研議災損補償

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段，昨晚颱風未到卻已淹大水，至少有30公分，最深處還水深及膝。昨晚深夜市府緊急排水後大水已退去。商家有冰箱、家具、服飾貨品、原料、商品配件等泡水，很多大水直接灌入店內損失慘，堆沙包、架防水閘門也擋不住，盼賠償。市府已研議災損補償金今天說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。