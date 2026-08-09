青少年探索牙醫夢...體驗營學員實作牙齒雕刻 還咬模做出自己的牙齒模型

「全國青少年牙醫師職涯體驗營」在基隆舉辦，今天結業。體驗營以職涯探索與自主學習為核心，來自各縣市的國、高中學生，透過臨床模擬、實際動手操作，理論與實務結合，探索職涯方向，豐富學習歷程檔案。

​8、9日在衛生福利部基隆醫院舉辦的牙醫師體驗營，由基隆市牙醫師公會、基隆市衛生局、部基、永德文教基金會及德育護理健康學院合辦，學員中艱近4成來自外縣市，還有人從金門、花蓮和雲林遠道而來，展現青少年對牙醫職涯探索的強烈渴望。

牙醫師公會說，體驗營分為「牙醫先修營」與「數位 AI 牙醫營」兩梯次，採沉浸式教學與實務操作，帶領學生從基礎醫學知識一路跨足現代科技應用與人文關懷。

牙醫先修營課程由專業牙體形態學與口腔疾病預防揭開序幕，牙齒雕刻實作課程邀請美術老師指導學員如何將平面圖像轉化為立體牙齒模型，體驗牙科技藝中的美學精髓。在臨床實作由牙醫師帶領學員進行牙齒雕刻，製作專屬於自己的牙齒石膏模型當作紀念。

台大特殊需求者醫療團隊醫師楊湘，也以「沒有距離的微笑～我的天使病人」為題演講，讓學員深刻體會對弱勢族群的倫理關懷與醫療的使命感。

數位 AI 牙醫營著重於前瞻科技應用，邀請專家分析數位 AI 在牙科臨床的應用與未來發展，口腔外科專科醫師指導傷口縫合實作、牙醫診間見習模擬口檢，另與陽光社會福利基金會及恩卿癌症防治基金會合作，安排口癌病友進行生命教育的分享。

​負責活動課程設計的牙醫師林建宏表示：國高中學子的科系選擇與職涯規劃是人生的關鍵時刻，體驗營以職涯探索與自主學習為核心，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務完美結合，希望可以在學生心中播下醫學的種子，並累積豐富的學習歷程檔案。

基隆市牙醫師公會理事長林一夫說，未來公會將持續結合各界資源，深耕口腔健康推廣與牙醫職涯探索，為全國青少年建構更優質的體驗平台，攜手守護國人口腔健康並培育優秀醫療人才。

基隆市議長童子瑋、衛生局長張賢政都出席體驗營活動，童子瑋說，青少年時期是定錨未來的關鍵階段，期盼每名學員都能帶著好奇心勇敢嘗試、盡情提問，在收穫知識的同時，也為未來的生涯規劃開啟無限可能。

全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，圖為牙齒雕刻課程。圖／基隆市牙醫師公會提供

全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，設計課程的牙醫師林建宏說，希望在學生心中播下醫學的種子，並累積豐富的學習歷程檔案。圖／基隆市牙醫師公會提供

全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，學員在牙醫師指導下坐上診療椅，互相幫同學洗牙清潔牙菌斑。圖／基隆市牙醫師公會提供

在基隆舉辦的全國青少年牙醫師職涯體驗營今天結業，透過臨床模擬、實際動手操作，讓理論與實務給合，協助國高中學子探索職涯方向，並豐富學習歷程檔案。圖／基隆市牙醫師公會提供