宜蘭大南澳蝦摸節8/16登場 500斤草蝦「摸到就是你的」

一年一度的宜蘭「大南澳蝦摸節」8月16日在南澳海岸繁殖場熱鬧登場。今年主辦單位準備500台斤的肥美活草蝦，讓民眾開心抓到爽，更首度推出「合恩角號」大型帆船探訪黑潮航程。活動即日起開放線上報名，名額有限，邀請民眾來南澳享受抓蝦樂、徜徉美麗的太平洋。

第八屆蝦摸節安排多元豐富的體驗活動，摸蝦環節現場為多輪分組及兒童專用池，民眾只需600元報名費即可體驗冰涼水中「摸到就是你的」樂趣，現場更提供現燙現吃服務；遊客可利用摸蝦的空檔參加永續農遊闖關遊戲，包括瓜瓜重量大考驗、甘蔗標槍投準及漆彈挑戰等四選二趣味關卡，吃喝玩樂一次滿足。

除了傳統摸蝦與農家體驗，最大亮點是太平洋「黑潮帆船航程」，體驗價每人700元，每梯限額20名，將由「合恩角號」大型帆船從朝陽漁港啟航。航程由專業導覽老師帶領，帶領遊客探訪台灣重要生命源頭黑潮、近距離欣賞海蝕洞與壯麗的烏石鼻海岸自然保留區，享受乘風破浪的難得體驗，附贈當季大南澳農產品點心及保險。

主辦單位提醒，摸蝦活動於當天上午8時30分至9時30分完成現場報到，帆船體驗則分為中午12時30分及下午2時30分兩梯次。參與活動採事前線上報名：https://reurl.cc/vGdQ21，額滿為止，歡迎全家大小把握暑期尾聲，來一場結合海洋、美食與永續農遊的精彩一日遊。