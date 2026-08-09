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交通主題公園結合寵物活動區 花蓮市大本公園變身親子毛孩樂園

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所在美崙地區大本公園打造「交通主題公園」，讓孩童在遊戲中學習交通安全知識，園區也增設寵物活動空間，提供飼主與毛孩共享休閒場域。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在美崙地區大本公園打造「交通主題公園」，讓孩童在遊戲中學習交通安全知識，園區也增設寵物活動空間，提供飼主與毛孩共享休閒場域。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所推動特色公園升級計畫，在美崙地區大本公園打造全新「交通主題公園」，透過模擬真實道路環境，讓孩童在遊戲中學習交通安全知識，園區也增設寵物活動空間，提供飼主與毛孩共享休閒場域，滿足不同族群需求。

市公所表示，透過花東地區永續發展基金補助及地方配合款挹注，投入約2800萬元辦理遊憩場新設及改善工程，涵蓋國富十街公園、長頸鹿公園及大本公園等3處特色遊憩空間，其中大本公園以交通安全教育為核心主題，成為此次改造計畫的一大亮點。

市公所指出，交通主題公園建置完整道路系統，包括瀝青車道、人行步道、路口標線、交通號誌、交通標誌及相關道路設施，並搭配車輛造型遊具、彩色地墊、塑木座椅、遮陽設施、景觀燈光、圍籬及洗手台等設備，打造兼具教育意義與遊憩功能的親子空間。

園區內模擬多元道路型態、彎道與路口情境，以縮小版真實街道呈現道路環境，孩童可在安全空間中扮演行人、自行車騎士或駕駛人，透過實際互動與情境體驗，認識交通號誌與道路規則，從小培養正確用路觀念。

市公所同步規畫寵物活動區，增設景觀圍籬、洗足台、狗便清潔袋箱、繫狗柱、遮陽設施、探照燈及寵物遊具，並完成草皮整修與鋪沙工程，營造友善且舒適的毛孩活動環境。

市長魏嘉彥表示，公園不僅是民眾休憩場所，也具有生活教育功能，近年政府持續推廣交通安全教育，因此建設交通主題公園，希望透過寓教於樂方式深化兒童交通安全意識；同時考量飼養寵物家庭日益增加，也設置專屬活動空間，呼籲飼主落實環境維護，清理寵物排泄物後應自行帶離，維護公園整潔。

花蓮市公所在美崙地區大本公園打造「交通主題公園」，讓孩童在遊戲中學習交通安全知識，園區也增設寵物活動空間，提供飼主與毛孩共享休閒場域。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在美崙地區大本公園打造「交通主題公園」，讓孩童在遊戲中學習交通安全知識，園區也增設寵物活動空間，提供飼主與毛孩共享休閒場域。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所在美崙地區大本公園打造「交通主題公園」，讓孩童在遊戲中學習交通安全知識，園區也增設寵物活動空間，提供飼主與毛孩共享休閒場域。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在美崙地區大本公園打造「交通主題公園」，讓孩童在遊戲中學習交通安全知識，園區也增設寵物活動空間，提供飼主與毛孩共享休閒場域。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所在美崙地區大本公園打造「交通主題公園」，讓孩童在遊戲中學習交通安全知識，園區也增設寵物活動空間，提供飼主與毛孩共享休閒場域。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在美崙地區大本公園打造「交通主題公園」，讓孩童在遊戲中學習交通安全知識，園區也增設寵物活動空間，提供飼主與毛孩共享休閒場域。圖／花蓮市公所提供

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