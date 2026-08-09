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謝國樑勘災 本周討論動用災害準備金適度補償受災戶 未來滿潮會發警報

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今到愛四路一帶了解災情，仁愛區公所統計有30多家商店積淹水，謝說，本周就會討論用災害準備金適當科目適度補償損失。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今到愛四路一帶了解災情，仁愛區公所統計有30多家商店積淹水，謝說，本周就會討論用災害準備金適當科目適度補償損失。記者邱瑞杰／攝影

基隆市區昨晚雨勢不大，但因滿潮海水倒灌，田寮河兩岸店家成為受災戶。市長謝國樑今天表示，初步統計有30多家商店積淹水，本周就會討論用災害準備金適當科目，適度補償蒙受損失的商家。未來遇滿潮，不管有沒有風雨，都會發出警報，提醒民眾注意。

工務處長簡翊哲說，下一次滿潮是今晚近8時，為了避免昨晚的情況再次發生，已加派抽水機待命。工務處也會再次詢問店家，如果需要防水擋板、沙包，會和仁愛區公所會協助供應，方便民眾使用，防止海水倒灌造成損失。

白海豚颱風從基隆北方海域撲向中國大陸，基隆市昨晚的風雨雖不大，但入夜後靠近基隆港的仁一路在愛四路、愛五路、愛六路間區域，因為海水倒灌，路面很快就淹水，並漫入當地店家。信一路也有店家的地下室淹水。

謝國樑今天上午到愛四路一帶了解災情，指示加強防災。他說，這一次滿潮的時間是8月8日至14日，下一次滿潮是8月25日至27日。一般的滿潮對市民生活的影響並不大，但因為昨天碰到白海豚颱風，滿潮水位遠超過預估高度，導致海水倒灌。

仁愛區公所初步統計，這次的受災戶共30幾戶。謝國樑表示，市府本周就會開會討論，如何用災損經費適當的科目，給予承受災害損失的商家適當的補償。這次的淹水風險還沒有完全度過，因為滿潮時間到14日，工務處會持續做一些預防作業，跟商家共同努力防災。

謝國樑說，考量滿潮又下大雨，確實可能會帶來比大家想像嚴重的災情，所以以後針對滿潮，不管有沒有風雨，市府都會發出滿潮的警報。

簡翊哲表示，基隆市災害應變中心昨晚10時二級開設，工務處因應大潮，其實在更早的昨晚6時，就預先布設抽水機在仁一路、愛四路一帶抽水。不過這次白海豚外圍環流真的是太嚴重了，海洋廣場、國門廣場都可見浪直接打上岸邊，表示這次的浪真得非常非常的高。

簡翊哲說，原本的預估的潮位會高出海平面73公分，但實際觀測到的數值是128公分，愛四路一帶的水，沒有辦法順利排到田寮河或旭川，才會造成這愛四路、仁一路303巷、愛五路和愛六路周邊店家積淹水。

簡翊哲表示，近日仍有大潮，工務處已加派抽水機到愛四路一帶布設，同時會再次詢問店家，有沒有需要防水擋板或者沙包。如果有需要，會跟區公所合作送到現場，提供給民眾使用，避免昨天的情況再次產生。

愛四路張姓店家說，以前曾經淹過水，所以有店門口有安裝防水閘門，昨晚知道颱風來，又是滿潮，所以也有裝上閘門，但沒想到水會從商店後面的巷子灌進店內，覺得很無奈。還有店家說，以前颱風來襲，市府是安裝大型抽水機，但昨晚市府只準備2台小型抽水機，抽水效率顯然比較差。

白海豚颱風加上滿潮，基隆市愛四路一帶店家昨晚因海水倒灌積淹水，今天有店家在門前放置防水擋板，避免再次積淹水。記者邱瑞杰／攝影
白海豚颱風加上滿潮，基隆市愛四路一帶店家昨晚因海水倒灌積淹水，今天有店家在門前放置防水擋板，避免再次積淹水。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今到愛四路一帶了解災情，仁愛區公所統計有30多家商店積淹水，謝說，本周就會討論用災害準備金適當科目適度補償損失。記者邱瑞杰／攝影
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白海豚颱風加上滿潮，基隆市愛四路一帶店家昨晚因海水倒灌積淹水，今天一早還在善後。記者邱瑞杰／攝影
白海豚颱風加上滿潮，基隆市愛四路一帶店家昨晚因海水倒灌積淹水，今天一早還在善後。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 受災戶 警報

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