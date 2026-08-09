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萬里溪堰塞湖集水區僅些微雨量　維持穩定溢流

中央社／ 花蓮縣9日電

颱風白海豚外圍雲系一波波移入，花蓮萬里堰塞湖集水區僅帶來些微雨量，水位稍顯升高，預估未來累積雨量未達警戒發布標準，仍維持穩定溢流，影響範圍侷限於河道內。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布萬里溪堰塞湖最新監測資訊，截至上午8時50分，湖面水位高程為1091.49公尺，蓄水量約620.05萬立方公尺。

依氣象署定量降水預報（QPF），堰塞湖上游集水區未來12小時累積雨量8.7毫米，未來24小時累積雨量9.0毫米，因颱風白海豚帶給集水區些微雨量，造成水位稍顯升高，但未來累積雨量未達警戒發布標準。

林保署花蓮分署指出，因天候因素，影響今天空拍任務執行。依據水位監測、下游CCTV河川水位及昨天下午4時20分無人機空拍判釋評估，目前湖水穩定溢流中，壩體僅少部分輕微沖刷、下切，維持完整，溢流水量對下游影響範圍侷限於河道內。

雨量 堰塞湖 萬里

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