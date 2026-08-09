萬里溪堰塞湖集水區僅些微雨量　維持穩定溢流

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段，昨晚颱風未到卻已淹大水，至少有30公分，最深處還水深及膝。昨晚深夜市府緊急排水後大水已退去。商家有冰箱、家具、服飾貨品、原料、商品配件等泡水，很多大水直接灌入店內損失慘，堆沙包、架防水閘門也擋不住，盼賠償。市府已研議災損補償金今天說明。

2026-08-09 05:50