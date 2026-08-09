聽新聞
0:00 / 0:00
萬里溪堰塞湖集水區僅些微雨量 維持穩定溢流
颱風白海豚外圍雲系一波波移入，花蓮萬里溪堰塞湖集水區僅帶來些微雨量，水位稍顯升高，預估未來累積雨量未達警戒發布標準，仍維持穩定溢流，影響範圍侷限於河道內。
林業及自然保育署花蓮分署今天發布萬里溪堰塞湖最新監測資訊，截至上午8時50分，湖面水位高程為1091.49公尺，蓄水量約620.05萬立方公尺。
依氣象署定量降水預報（QPF），堰塞湖上游集水區未來12小時累積雨量8.7毫米，未來24小時累積雨量9.0毫米，因颱風白海豚帶給集水區些微雨量，造成水位稍顯升高，但未來累積雨量未達警戒發布標準。
林保署花蓮分署指出，因天候因素，影響今天空拍任務執行。依據水位監測、下游CCTV河川水位及昨天下午4時20分無人機空拍判釋評估，目前湖水穩定溢流中，壩體僅少部分輕微沖刷、下切，維持完整，溢流水量對下游影響範圍侷限於河道內。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。