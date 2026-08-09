白海豚未到基隆廟口先淹大水 商家貨品泡水損失慘市府研議災損補償

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段，昨晚颱風未到卻已淹大水，至少有30公分，最深處還水深及膝。昨晚深夜市府緊急排水後大水已退去。商家有冰箱、家具、服飾貨品、原料、商品配件等泡水，很多大水直接灌入店內損失慘，堆沙包、架防水閘門也擋不住，盼賠償。市府已研議災損補償金今天說明。

仁愛區昨多處積淹水，包括基隆廟口夜市愛四路、仁二路等地。一名商家說，傍晚大水突漲起來，大家都很錯愕，店裡大水灌入，冰箱泡水；還有的服飾、鞋店、夾娃娃機店、餐飲店等多類型店家店面或後方倉庫泡水，損失不小。

「昨天傍晚並沒有大雨，但田寮河整個快滿出來，基隆港的海水倒灌造成，連不少大魚都被沖到愛四路騎樓旁。」一名商家表示。

還有商家說「颱風還沒有到，也無大雨，愛四路半條街全泡水中，除了漲潮因素，排水系統也有問題市府要改善，商家難接受，要求賠償，以前也有淹，但都是大雨過後，這次最為嚴重。」

工務處說明淹水原因，白海豚颱風外圍響導致基隆夜市周邊昨晚淹水，因基隆港和田寮河相通，愛四路夜市在田寮河旁，基隆港潮汐滿潮超過原中央氣象局預估滿潮位海平面約70公分，但海水潮汐持續升高，在下午5點30分超過愛四路最低點已達108公分，比預報值足足多了38公分。到晚上6點更達到124公分，造成愛四路、仁一路303巷、愛五路及愛六路部分路段淹水至少30公分。

市府設置仁一路303巷、愛五路及愛六路三座抽水機都功能正常，昨晚加緊抽水，昨深夜退潮後已排除積淹水狀況。

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段，昨晚颱風未到卻已淹大水。記者游明煌／攝影

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段，昨晚颱風未到卻已淹大水。記者游明煌／攝影

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段，昨晚颱風未到卻已淹大水。記者游明煌／攝影