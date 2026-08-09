基隆光明路危險路口打造變人行路網友善空間 獲中央馬路好行優良獎

基隆市光明路人行空間原來狹小不夠友善，市府改善長興地下道至七堵地下道，工程以七堵火車站周邊生活圈為核心，串聯車站、南興市場、區公所及周邊公共設施，全面拓寬人行道、整併台鐵1.3公尺寬用地完善無障礙設施，人行路網友善後，嘉惠通勤族及在地居民步行需求。改善工程獲內政部國土管理署「2026馬路好行評選活動」優良獎。

日前頒獎的「2026馬路好行評選活動」，基隆市政府工務處推動的人行環境改善成果獲中央肯定，「光明路改善工程（第一期）」榮獲優良獎，「正濱國中校園周邊改善工程」獲佳作，工務處養護工程科長廖俊育獲得個人貢獻獎。

光明路改善工程為「八堵路至光明路綠色生活路網建置計畫」第一期工程，改善範圍自長興地下道至七堵地下道。工程以七堵火車站周邊生活圈為核心，串聯車站、南興市場、區公所及周邊公共設施，透過拓寬人行道、整併台鐵1.3公尺寬用地及完善無障礙設施，打造安全、連續且友善的人行路網，不僅服務每日往返車站的通勤族，也兼顧採買、洽公及在地居民的步行需求。

土木工程科長張佑竹說，光明路改善工程完工後，處長簡翊哲與推行輪椅走訪整段人行道，實際體驗無障礙設施及路口銜接情形，從使用者角度檢視工程品質，以確認長者、身心障礙者及推嬰兒車的家長皆能安全、便利通行。

簡翊哲表示，光明路改善工程第二期已接續推動，市府將延續第一期的獲獎經驗，持續向外延伸改善範圍，逐步完成光明路整體人行路網的建置；未來也將持續爭取中央補助，推動校園、車站及重要生活圈周邊人行環境改善。

工程以七堵火車站周邊生活圈為核心，串聯車站、南興市場、區公所及周邊公共設施，透過拓寬人行道、整併台鐵1.3公尺寬用地及完善無障礙設施，打造安全、連續且友善的人行路網，讓通勤族、採買民眾及觀光人潮人行空間安全又有善，也減少行人車禍的發生。