聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮金針花盛開 分階段啟動交管

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮金針花季昨天開鑼，玉里赤科山、富里六十石山兩大金針山，都有一系列活動。圖／民眾提供
花蓮金針花季昨天開鑼，玉里赤科山、富里六十石山兩大金針山，都有一系列活動。圖／民眾提供

花蓮金針花季是花蓮最具代表性的觀光活動之一，每年吸引大批國內外遊客上山賞花，今年兩地留花面積近七十公頃，近日逐漸綻放，將逐步進入最佳觀賞期。赤科山「金彩赤科山」及六十石山「漫遊富里九八三」昨同步開鑼，揭開花季序幕。

縣府表示，花蓮金針花季不只能欣賞到滿山遍野的金黃色花海，六十石山推出「尋找金針花仙子朵拉」拍照打卡、限定拍貼體驗、忘憂高山茶席及「漫遊富里九八三」音樂市集等系列活動，玉里赤科山也有大型裝置藝術、花季集章、攝影徵件及樂遊券，歡迎民眾漫遊花海，體驗金針花的魅力。

縣府表示，花季期間賞花人車多，為維護交通秩序，昨起至十月十一日，兩座金針山都實施交通管制。赤科山每天上午八時至下午五時採「主線上山、竹林（竹林湖側）下山」單向管制，僅開放九人座以下小客車及機車通行，全線雙向禁止臨時停車，甲、乙類大客車禁止上山。

六十石山分成兩階段管制，昨起至八月三十一日每天採竹田村入口（台九線二九三公里）單向上山、「萬寧至復興部落聯絡道路起點」單向下山；九月一日至十月十一日期間，平日不交管，但若車流量較大，將啟動疏導。

金針花 花蓮 交管

延伸閱讀

花蓮赤科山、六十石山金針花季開跑 山區道路交管

苦茶油苯駢芘風暴重創產業 花蓮祭9成檢驗補助

政大辦浸潤式工作坊 實驗教育師齊聚花蓮共學

苗栗通霄沙雕節迎父親節放風箏 七夕接吻66秒喜抽黃金

相關新聞

花蓮金針花盛開 分階段啟動交管

花蓮金針花季是花蓮最具代表性的觀光活動之一，每年吸引大批國內外遊客上山賞花，今年兩地留花面積近七十公頃，近日逐漸綻放，將逐步進入最佳觀賞期。赤科山「金彩赤科山」及六十石山「漫遊富里九八三」昨同步開鑼，揭開花季序幕。

北市智慧停車繳費要補單 1年耗800萬張 議員質疑不智慧

北市推動智慧停車，但近一年仍有將近百分之二十八停車費透過超商繳納，議員質疑，高達八○二萬件停車費須先操作便利商店多媒體機補單，才能繳費，不環保也不智慧，民眾也期待未來能省去收費單據；交通局表示，將開發以手機掃描QR Code繳費系統。

新北力拚 汽車格明年全智慧化

雙北力推智慧停車，北市交通局指出，預計年底影像辨識格位會到全市的百分之十，並以身障等特殊格位優先設置。新北交通局表示，目前智慧停車格建置數約一萬一千餘格，約占三分之一，預計明年初汽車格將可全面智慧化。

近27年找水日子告終！雲林草嶺內、外湖區42戶居民盼到自來水

雲林縣古坑鄉草嶺村內湖、外湖地區長期無自來水，居民只能自行從溪流接管取水，九二一大地震後水脈管線受損，供水不穩，近廿七年飽受「找水」之苦。經地方歷時三年奔走，獲中央補助約七八○萬元完成簡易自來水復建，四十二戶、近百居民陸續完成接管及水表裝設，揮別缺水生活。昨天父親節舉行通水感恩儀式，村民開心直呼「終於可以放心洗澡」。

「媽祖泡芙」、「巷仔Niau」…台南古蹟結合文創行銷 帶動營收

台南市政府推動文創商品行銷古蹟觀光，從早期「成功洋芋片」、「媽祖泡芙」等熱銷伴手禮，到自創品牌「Let's Asobi」、文化IP「巷仔Niau」周邊商品都受歡迎，不過台南市審計處認為部分商品銷售未盡理想，並有廿六項商品下架，議員也要求重新檢視商品開發策略。

去年遊客比前年少3萬人…台南收費古蹟遭點名「營運遇瓶頸」

文化古都台南，古蹟是一大觀光特色，但南市審計處發現，市府七處收費古蹟景點，去年旅遊人次較前一年減少三萬餘人次，營運遭遇瓶頸；有議員點名赤崁樓相關行銷、曝光度不足。市府表示，會透過相關措施強化觀光吸引力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。