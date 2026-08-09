花蓮金針花盛開 分階段啟動交管

花蓮金針花季是花蓮最具代表性的觀光活動之一，每年吸引大批國內外遊客上山賞花，今年兩地留花面積近七十公頃，近日逐漸綻放，將逐步進入最佳觀賞期。赤科山「金彩赤科山」及六十石山「漫遊富里九八三」昨同步開鑼，揭開花季序幕。

縣府表示，花蓮金針花季不只能欣賞到滿山遍野的金黃色花海，六十石山推出「尋找金針花仙子朵拉」拍照打卡、限定拍貼體驗、忘憂高山茶席及「漫遊富里九八三」音樂市集等系列活動，玉里赤科山也有大型裝置藝術、花季集章、攝影徵件及樂遊券，歡迎民眾漫遊花海，體驗金針花的魅力。

縣府表示，花季期間賞花人車多，為維護交通秩序，昨起至十月十一日，兩座金針山都實施交通管制。赤科山每天上午八時至下午五時採「主線上山、竹林（竹林湖側）下山」單向管制，僅開放九人座以下小客車及機車通行，全線雙向禁止臨時停車，甲、乙類大客車禁止上山。

六十石山分成兩階段管制，昨起至八月三十一日每天採竹田村入口（台九線二九三公里）單向上山、「萬寧至復興部落聯絡道路起點」單向下山；九月一日至十月十一日期間，平日不交管，但若車流量較大，將啟動疏導。