影／基隆廟口夜市淹水大魚現蹤 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

白海豚颱風還沒到，雨還沒有下，基隆廟口夜市愛四路等路段今晚卻淹水大，水深及膝，店面都泡水，商家怨聲載道。市府已封路緊急排水，市府說明淹水原因，因颱風外圍環流造成基隆港潮汐滿潮超過原中央氣象署預估滿潮位海平面逾1公尺，海水倒灌到市區造成淹水。

工務處副處長洪延良表示，白海豚颱風外圍響導致基隆夜市周邊今晚淹水，因基隆港和田寮河相通，愛四路夜市在田寮河旁，基隆港潮汐滿潮超過原中央氣象局預估滿潮位海平面約70公分，但海水潮汐持續升高，在下午5點30分超過愛四路最低點已達108公分，比預報值足足多了38公分。到晚上6點更達到124公分，造成愛四路、仁一路303巷、愛五路及愛六路部分路段淹水至少30公分。

洪延良說，設置仁一路303巷、愛五路及愛六路三座抽水機都功能正常，持續都有在進行抽水，待退潮後迅速排除積淹水狀況。

他表示，市府獲中央補助愛四路排水改善工程正在施工，未來會再增設一座抽水站並加裝閘門，解決因潮汐造成排水不及問題。

基隆廟口夜市愛四路淹大水，市府曝原因：颱風及漲潮釀海水倒灌。記者游明煌／攝影