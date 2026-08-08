影／白海豚颱風沒登陸…基隆廟口夜市泡水 店家怨「沒雨就淹大水」：太離譜

白海豚颱風逼近北台海域，基隆今晚吹強風，但雨勢不大，連接基隆港的田寮河今晚因漲潮水位高漲，出現海水倒灌，因附近排水系統堵塞，水淹愛四路基隆廟口夜市，近百公尺長路段水深及膝，攤商都撤除，市府緊急到場封路排水，目前路面全淹水，無法通行。

一家夾娃娃機店老闆說，晚間6點多開始就淹水了，大水漫入店內，機車台泡水，在門口用阻隔板也沒有用。還有一家服飾店，店內淹水十多公分。另有一家鞋店，工作人員都急著舀水出來。

店家都怨聲載道，「怎麼颱風還沒有吹進來，都還沒有雨就淹大水，太離譜了。」

愛四路整排店家都泡水，水深及膝，很多店家貨品被淹及，趕緊把貨品往上搬，來不及的就泡水。整條愛四路都泡在水中，但除了愛四路路段，基隆廟口夜市其他部分都正常營業。

市府已派員前往緊急抽水，市府說，疑因田寮河漲潮，海水倒灌，加上排水系統堵住，已正排水中。

白海豚還沒到，基隆愛四路廟口夜市淹大水，店家怨聲載道，市府緊急封路排水。記者游明煌／攝影

白海豚還沒到，基隆愛四路廟口夜市淹大水，店家怨聲載道，市府緊急封路排水。記者游明煌／攝影

白海豚還沒到，基隆愛四路廟口夜市淹大水，店家怨聲載道，市府緊急封路排水。記者游明煌／攝影