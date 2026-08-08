聽新聞
0:00 / 0:00
影／阿公與阿嬤重披婚紗 走紅毯、喝交杯酒到「棒打鴛鴦」
基隆市信義區孝深里今天父親節舉辦一場很特別的婚禮，邀請多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻，從走紅毯、喝交杯酒，到「棒打鴛鴦」趣味活動，大家笑聲不斷。
信義區孝深里今天舉辦「孝深微笑─幸福婚紗祝福典禮」，邀請多對夫妻穿上幸福婚紗、重溫攜手相伴的甜蜜時刻。副市長邱佩琳特別代表市長謝國樑出席，與民政處長呂謦煒及現場貴賓一同見證佳偶幸福時刻，在父親節感受家庭溫暖與幸福的美好。
邱佩琳說，一段婚姻之所以能白頭偕老，並非依靠完美的契合，而是源於夫妻間具備包容、尊重與忍耐的美德，她還提及現場最長壽的一對佳偶，對這些長輩營造和諧家庭與傳承優良精神，表達由衷敬意，感謝大家讓整座城市充滿了愛與正能量。
活動現場洋溢溫馨幸福氣氛，其中還有高齡99歲的阿公跟85歲的阿嬤穿上禮服，在親友及現場貴賓祝福下留下珍貴合影，重拾相識相愛的甜蜜回憶。
從走紅毯、喝交杯酒，到「棒打鴛鴦」趣味活動，大家笑聲不斷，雖然到了最後，夫婦們都手下留情，因為真的捨不得打散這一對對相伴多年的夫妻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。