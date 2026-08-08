聽新聞
0:00 / 0:00

影／阿公與阿嬤重披婚紗 走紅毯、喝交杯酒到「棒打鴛鴦」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供
多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供

基隆市信義區孝深里今天父親節舉辦一場很特別的婚禮，邀請多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻，從走紅毯、喝交杯酒，到「棒打鴛鴦」趣味活動，大家笑聲不斷。

信義區孝深里今天舉辦「孝深微笑─幸福婚紗祝福典禮」，邀請多對夫妻穿上幸福婚紗、重溫攜手相伴的甜蜜時刻。副市長邱佩琳特別代表市長謝國樑出席，與民政處長呂謦煒及現場貴賓一同見證佳偶幸福時刻，在父親節感受家庭溫暖與幸福的美好。

邱佩琳說，一段婚姻之所以能白頭偕老，並非依靠完美的契合，而是源於夫妻間具備包容、尊重與忍耐的美德，她還提及現場最長壽的一對佳偶，對這些長輩營造和諧家庭與傳承優良精神，表達由衷敬意，感謝大家讓整座城市充滿了愛與正能量。

活動現場洋溢溫馨幸福氣氛，其中還有高齡99歲的阿公跟85歲的阿嬤穿上禮服，在親友及現場貴賓祝福下留下珍貴合影，重拾相識相愛的甜蜜回憶。

從走紅毯、喝交杯酒，到「棒打鴛鴦」趣味活動，大家笑聲不斷，雖然到了最後，夫婦們都手下留情，因為真的捨不得打散這一對對相伴多年的夫妻。

多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供
多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供

多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供
多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供

多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供
多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供

多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供
多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供

多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供
多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻。圖／基隆市政府提供

阿嬤 婚紗 紅毯

延伸閱讀

貢寮區表揚11位模範父親 溫馨奉茶傳遞孝親情誼

牛仔不忙父愛領航 雙溪區表揚11位模範父親

苗栗通霄沙雕節迎父親節放風箏 七夕接吻66秒喜抽黃金

最痛父親節…中和公公殺媳婦命案 被害媳父親失眠就跑殯儀館陪女兒

相關新聞

影／白海豚颱風沒登陸…基隆廟口夜市泡水 店家怨「沒雨就淹大水」：太離譜

白海豚颱風逼近北台海域，基隆今晚吹強風，但雨勢不大，連接基隆港的田寮河今晚因漲潮水位高漲，出現海水倒灌，因附近排水系統堵塞，水淹愛四路基隆廟口夜市，近百公尺長路段水深及膝，攤商都撤除，市府緊急到場封路排水，目前路面全淹水，無法通行。

影／基隆廟口夜市淹水大魚現蹤 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

白海豚颱風還沒到，雨還沒有下，基隆廟口夜市愛四路等路段今晚卻淹水大，水深及膝，店面都泡水，商家怨聲載道。市府已封路緊急排水，市府說明淹水原因，因颱風外圍環流造成基隆港潮汐滿潮超過原中央氣象署預估滿潮位海平面逾1公尺，海水倒灌到市區造成淹水。

花蓮金針花盛開 分階段啟動交管

花蓮金針花季是花蓮最具代表性的觀光活動之一，每年吸引大批國內外遊客上山賞花，今年兩地留花面積近七十公頃，近日逐漸綻放，將逐步進入最佳觀賞期。赤科山「金彩赤科山」及六十石山「漫遊富里九八三」昨同步開鑼，揭開花季序幕。

影／阿公與阿嬤重披婚紗 走紅毯、喝交杯酒到「棒打鴛鴦」

基隆市信義區孝深里今天父親節舉辦一場很特別的婚禮，邀請多對老夫妻重新穿上幸福婚紗，重溫攜手相伴的甜蜜時刻，從走紅毯、喝交杯酒，到「棒打鴛鴦」趣味活動，大家笑聲不斷。

花蓮金針花季開鑼！ 赤科山、六十石山迎賞花人潮

花蓮金針花季今天開跑，一直到10月11日的兩個月花季期間，玉里鎮赤科山日間採主線上山、竹林下山單向通行， 富里鄉六十石山8月每天交管，9月起則視車流量實施交通管制。

向卑南溪「借水」壓制揚塵 台東水覆蓋工程曾創下連35個月無風飛沙

台東縣政府與經濟部水利署第八河川分署合作，針對卑南溪沿線容易揚塵的裸露泥沙地施作「水覆蓋工程」，透過引水入灘，讓原本乾燥裸露的河床保持一定濕潤度，降低強風吹起沙塵的機會。工程推動後成效顯著，台東地區過去平均每年約有15天揚塵，如今已降至3.5天；關山地區也從平均4.7天降至2天，更創下連續35個月未出現揚塵的紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。