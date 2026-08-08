花蓮金針花季開鑼！ 赤科山、六十石山迎賞花人潮

花蓮金針花季今天開跑，一直到10月11日的兩個月花季期間，玉里鎮赤科山日間採主線上山、竹林下山單向通行， 富里鄉六十石山8月每天交管，9月起則視車流量實施交通管制。

金針花季是花蓮最具代表性的觀光活動之一，每年吸引大批國內外遊客上山賞花，今年兩地留花面積近70公頃，近日逐漸綻放，將逐步進入最佳觀賞期。赤科山「金彩赤科山」及六十石山「漫遊富里983」今天同步開鑼，揭開花季序幕。

縣府表示，花季期間賞花人車多，為維護交通秩序，今天起至10月11日，兩座金針山都實施交通管制。赤科山每天上午8時至下午5時採「主線上山、竹林（竹林湖側）下山」單向管制，僅開放9人座以下小客車及機車通行，全線雙向禁止臨時停車，甲、乙類大客車禁止上山。

六十石山分成兩階段管制，今天起至8月31日每天採竹田村入口（台9線293公里）單向上山、「萬寧至復興部落聯絡道路起點」單向下山；9月1日至10月11日期間，平日原則不交管，但若車流量較大，將啟動交通疏導措施。

縣府表示，花蓮金針花季不只能欣賞到滿山遍野的金黃色花海，六十石山推出「尋找金針花仙子朵拉」拍照打卡、限定拍貼體驗、忘憂高山茶席及「漫遊富里983」音樂市集等系列活動，玉里赤科山也有大型裝置藝術、花季集章、攝影徵件及樂遊券，歡迎民眾漫遊花海，體驗金針花的魅力。

縣府提醒，六十石山及赤科山有部分路段因前幾年地震、颱風影響還在施工，且山區道路窄小，部分路段較陡，上山時務必減速慢行，也要避免在紅線或影響交通的路段違規停車。