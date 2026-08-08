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花蓮赤科山、六十石山金針花季開跑 山區道路交管

中央社／ 花蓮縣8日電

花蓮富里鄉六十石山及玉里鎮赤科山金針花季正式開跑，2大金針山分別推出主題活動，因應賞花人潮，即日起至10月11日花季期間，警方於山區道路實施交通管制。

赤科山設有大型裝置藝術、花季集章、攝影徵件及樂遊券等活動，花季期間每天上午8時至下午5時實施交通管制，採「主線上山、竹林（竹林湖側）下山」單向通行方式疏導車流。

六十石山則因應花季推出「尋找金針花仙子朵拉」拍照打卡、限定拍貼體驗、忘憂高山茶席及「漫遊富里983」音樂市集等系列活動。

六十石山今天起至31日實施交管，採竹田村入口（台9線293公里）單向上山、「萬寧至復興部落聯絡道路起點」單向下山；9月1日至10月11日，平日原則不交管，連假或週末將視車流量實施交管。

花蓮縣農業處表示，花季期間赤科山及六十石山全線禁止甲、乙類大客車通行，9人座（含）以下自小客車及機車可依交通管制措施通行。

農業處提醒，山區道路狹窄、坡度較陡，加上近年地震及颱風後，部分路段仍有施工區域及落石風險，提醒民眾行經山區減速慢行，遵循交管人員指揮，切勿於紅線路段違規停車。

花季 六十石山 赤科山 交管 花蓮

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