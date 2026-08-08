颱風白海豚逼近 移動式抽水機進駐宜蘭溪洲排水

颱風白海豚逼近，經濟部水利署第一河川分署已啟動防颱作業，在宜蘭溪洲排水支援3部移動式抽水機，強化抽排量能。宜蘭國際童玩藝術節雖未休園，但因風勢過大，冬山河畔8頂帳篷已撤收。

水利署第一河川分署長董志剛今天透過新聞稿表示，分署已完成轄區在建工程、水門、破堤施工查核及移動式抽水機等防汛整備工作，針對宜蘭易積淹水區域，也提前強化抽水量能，其中，溪洲排水目前已有3部固定式抽水機，分署昨天再支援3部移動式抽水機，以提升區域排水及緊急抽排能力。

董志剛說，分署並主動聯繫宜蘭縣政府及連江縣政府，掌握轄區歷年易淹水及重要災點，並提醒宜蘭縣府預先辦理滯洪池（或前池）放空作業，增加滯洪及容洪空間，以因應後續可能降雨，降低積淹水風險。

第一河川分署表示，雖然目前宜蘭主要受到颱風外圍環流沉降、高溫及沿海長浪影響，但颱風路徑、速度及外圍環流仍可能隨時變化，分署將與縣府保持橫向聯繫，視風雨及水情狀況即時調度防汛機具與人力，確保轄區防洪設施正常運作。

宜蘭縣政府文化局表示，童玩節今天雖未休園，但河域的龍舟、風帆與獨木舟體驗，上午因風勢過大偶爾暫停，河域活動從中午12時起休息至下午2時，將待下午2時視風勢情況再決定是否開放體驗。