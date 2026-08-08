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鳳梨釋迦進入夏季修剪期 台東農改場籲防治粉介殼蟲

中央社／ 台東縣8日電

台東鳳梨釋迦進入夏季修剪期，台東區農業改良場近期調查發現，卑南鄉、台東市果園發生粉介殼蟲聚集於枝幹分枝處及樹幹縫隙情形，呼籲農民加強巡視果園，適時防治。

農業部台東區農業改良場在官網發出警報，近日在台東市和卑南鄉部分釋迦果園發現的粉介殼蟲，除太平洋臀紋粉介殼蟲外，亦發現鳳梨嫡粉介殼蟲及擬鳳梨嫡粉介殼蟲，尤其後者具有孤雌生殖特性，應加強注意。

台東農改場表示，田間粉介殼蟲在鳳梨釋迦修剪後多藏匿於樹幹縫隙或樹幹基部，於萌芽後移動至枝條、嫩梢取食繁殖，逐步擴散至其他部位。開花結果期則移至花器、果柄，甚至果實上取食危害。此外，其分泌之蜜露吸引螞蟻取食，並誘發煤煙病影響果實外觀、降低商品價值，亦為影響果品外銷的重要因子。

為降低蟲害造成的損失，台東農改場建議農民改善果園通風、清除雜草寄主、正確選用藥劑。

台東農改場強調，番荔枝（釋迦）是台東重要經濟果樹，果品外觀直接影響市場競爭力，並注意遵守用藥規範，生產安全優質的農產品。農民若有其他病蟲害防治問題，請逕洽台東農改場植物保護研究室諮詢。

鳳梨釋迦 台東

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