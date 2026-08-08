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向卑南溪「借水」壓制揚塵 台東水覆蓋工程曾創下連35個月無風飛沙

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
裸露泥沙地施作「水覆蓋工程」，讓關山地區平均揚塵天數也由4.7天降至2天。圖／台東縣環保局提供
裸露泥沙地施作「水覆蓋工程」，讓關山地區平均揚塵天數也由4.7天降至2天。圖／台東縣環保局提供

台東縣政府與經濟部水利署第八河川分署合作，針對卑南溪沿線容易揚塵的裸露泥沙地施作「水覆蓋工程」，透過引水入灘，讓原本乾燥裸露的河床保持一定濕潤度，降低強風吹起沙塵的機會。工程推動後成效顯著，台東地區過去平均每年約有15天揚塵，如今已降至3.5天；關山地區也從平均4.7天降至2天，更創下連續35個月未出現揚塵的紀錄。

縣府表示，這項作法並非單純大量用水澆灌，而是依據河川現地環境及揚塵熱點進行規畫，在適當位置引水入灘，讓水分覆蓋容易產生揚塵的區域，以較具效率的方式抑制沙塵。從實際監測結果來看，水覆蓋工程已展現明顯效果。

依環境部空品監測統計，台東地區過去平均揚塵天數約15天，推動相關防制措施後已降至3.5天；關山地區平均揚塵天數也由4.7天降至2天，尤其卑南溪沿線更創下連續35個月沒有揚塵紀錄，顯示透過水覆蓋及相關防制措施，確實能有效降低河床揚塵。

卑南溪流域部分河段因河床寬廣、泥沙堆積，加上東部冬、春季受到東北季風影響，乾燥河床裸露後容易形成揚塵。每逢強風來襲，河床泥沙隨風飛揚，不僅影響周邊居民生活，也可能降低空氣品質，成為台東長期必須面對的環境問題。

為降低卑南溪沿線揚塵，縣府與第八河川分署合作，利用卑南溪水源，在容易揚塵的裸露泥沙地進行引水，透過「水覆蓋」方式增加河床表面濕度，讓沙土不容易受到風吹而揚起。

對周邊居民而言，揚塵減少不只是數字上的變化，也直接關係日常生活品質。過去強風吹起河床泥沙時，附近道路、住家及農田容易受到沙塵影響，如今揚塵天數大幅降低，對維持環境品質及居民生活都有正面幫助。

縣府與第八河川分署持續透過向卑南溪「借水」，掌握河床裸露及揚塵熱點，並依據季節、風向及河川環境變化調整防制方式，精準引水讓裸露河床保持濕潤，降低沙塵飛揚，不僅改善周邊環境，也為台東長期面對的河川揚塵問題，提供有效的防制方式。

台東縣政府與第八河川分署合作，在卑南溪沿線裸露泥沙地施作水覆蓋工程，引水入灘降低河床乾燥程度，有效抑制揚塵，曾創下連續35個月無揚塵紀錄。圖／台東縣環保局提供
台東縣政府與第八河川分署合作，在卑南溪沿線裸露泥沙地施作水覆蓋工程，引水入灘降低河床乾燥程度，有效抑制揚塵，曾創下連續35個月無揚塵紀錄。圖／台東縣環保局提供

台東 工程 濕潤

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